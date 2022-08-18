區公所轉貼文章遭疑不中立 林佳龍籲侯友宜道歉

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（中央社記者黃旭昇、高華謙新北18日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，市長侯友宜遇到政績有功就攬，遇過錯就甩鍋；區公所轉貼侯友宜臉書文章，行政不中立只是冰山一角，他會逐一提出接受外界檢視。

淡水區公所的臉書（Facebook）粉絲專頁小編，17日在官方臉書轉分享侯友宜個人臉書內容，也將「侯友宜獲得國民黨提名」的感言內文，一併轉貼文在公所臉書。

林佳龍競選辦公室發言人李坤城17日在臉書批評，公所有違反行政中立之嫌，「國民黨提名侯友宜，關區公所什麼事？」公所用公家資源為侯友宜宣傳，難怪侯友宜不必設競選總部。淡水區公所該篇文章，在李坤城抨擊後已經下架。

林佳龍今天在競選辦公室的「新北選戰破百倒數」記者會後接受聯訪，被問此事時表示，這是很大的諷刺，行政不中立只是冰山一角。侯友宜要出來面對並道歉，徹底檢討改正。

林佳龍說，侯友宜把市長當成里長在做，長期利用區里資源分配，透過「大內宣」、「大外宣」將許多別人的政績講成是自己的，這就是他要挑戰侯友宜的原因。

他說，政績是大家的，就像神明是大家的，大家都可以一起拜，地方建設包括中央與地方、行政首長與民意代表都有功勞，不要只會攬功，遇到過錯就甩鍋。就像是「恩恩送醫案」、金山小編過勞案、衛生局女員工受性侵輕生案，就是爭功諉過。

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林佳龍以昨天發生的老婦人遺體遭家屬冰存5年案為例，質疑人過世了，為何都沒有查訪？市府都沒有根本解決問題。他會在選舉時，提出諸多市政問題，讓選民檢驗。

對於淡水區公所的臉書貼文，新北市府民政局局長柯慶忠接受中央社記者電訪表示，區公所主要用意是轉達市長侯友宜要求大家「好好做事」的態度，任何區公所都努力為民服務。民政局將會要求區公所調整文字內容，但無法接受被無限上綱成「行政不中立」。（編輯：李錫璋）1110818