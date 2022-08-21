陳時中到士林市場拜票 攤商送菜頭鳳梨喊凍蒜

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民進黨台北市長參選人陳時中（右2）21日在士林市場掃街拜票，熱情攤商贈送象徵旺來的鳳梨與象徵好彩頭的白蘿蔔。中央社記者徐肇昌攝 111年8月21日

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（中央社記者林長順台北21日電）民主進步黨台北市長參選人陳時中今天到士林市場拜票，受到民眾熱烈歡迎，有攤商送上菜頭與鳳梨，高喊凍蒜。對於疫苗保密條款議題，陳時中再度強調避開單價揭露。

陳時中上午在內政部長徐國勇、民主進步黨籍立法委員莊瑞雄及市議員參選人陪同下，前往士林市場拜票，並到慈諴宮媽祖廟參香，收到民眾熱烈歡迎。陳時中在受訪時做上述表示。

拜票過程中，不少攤商送上菜頭、鳳梨（旺來），祝陳時中當選；過程中發生不慎撞到攤位的小插曲。陳時中表示，如果拜票過程影響市場的生意，感到非常抱歉，他是誠心誠意的希望大家平安、發財。

媒體提及疫情發生後，不少攤商生意受到影響。陳時中指出，未來整個開放是必然的，大家都在做振興的準備，應該很快會越來越繁榮。

對於疫苗保密條款議題，陳時中昨天回應採購疫苗簽署保密條款是國際通例，但台北市議員徐巧芯在臉書上PO文表示日本有公布採購價格。媒體今天再詢問陳時中的意見。

陳時中表示，議員批評此事應本於事實，縱使日本有公開，全世界也不是只有日本一個國家，而日本公布的與台灣公布的是同樣的東西，也就是總共購買多少疫苗、總共花了多少錢，包含運費、冷鏈等開銷。

他說，衛福部在審計單位及立法院均有報告過，鴻海或台積電也是使用整筆方式，避開透露單價，過去只有一個歐洲的國家曾公開揭露，現在跟相關藥廠進行訴訟。

媒體詢問對容積獎勵的看法，陳時中表示，容積獎勵不是萬靈丹，必須透過都市計畫和其他相關方式進行，政府必須有策略、有方法、實際賦予行動，並使用公權力介入，要有策略性，都更才有可能進一步往前走。

至於外界質疑老調重彈，陳時中說，因為老調可能沒做好，調子必須被一直彈，如果做好就不需要再彈。老調是大家的需要，重彈是因為有它的必要性，他要競選台北市長，必須對沉痾及市民期待要有進一步的作法，這樣來入主市府才有意義。（編輯：張銘坤）1110821

民進黨台北市長參選人陳時中（中）21日在內政部長徐國勇（中右）的陪同下，前往士林市場掃街拜票。中央社記者徐肇昌攝 111年8月21日

民進黨台北市長參選人陳時中（中）21日在士林市場掃街拜票，向攤商及民眾揮手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年8月21日

民進黨台北市長參選人陳時中（前左）21日前往士林市場掃街拜票，向豬肉攤老闆握手致意。中央社記者徐肇昌攝 111年8月21日

民進黨台北市長參選人陳時中21日前往士林市場掃街拜票，接受媒體聯訪前，一顆汗珠流到眉毛上。中央社記者徐肇昌攝 111年8月21日