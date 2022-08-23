台派社團力挺 期許林佳龍凍蒜帶領新北連結世界

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（中央社記者王鴻國新北23日電）台派社團今天至民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室召開「台派社團共挺林佳龍」記者會，致贈象徵「包中」的粽子及包子，期許林佳龍帶領新北連結世界，在國際上發光發熱。

這場活動是由台灣教授協會發起，共有超過21個台派社團到林佳龍競辦表達力挺態度，台教會會長許文堂、台灣國家聯盟總召吳樹民、台灣社社長李川信代表致詞，最後致贈林佳龍象徵「包中」的粽子及包子。

許文堂指出，林佳龍是台教會的成員，對協會有很多貢獻，也曾擔任交通部長，對於新北所需要的智慧交通等建設，一定能好好推動。

李川信表示，過去台北縣時，在前台北縣長尤清、蘇貞昌任內讓新北大翻新，但國民黨執政、新北升格後，經費增加但進步卻不夠，希望透過民主深化及選舉，能讓林佳龍帶領新北連結世界，在國際上發光發熱。

林佳龍致詞指出，這次的參選讓他回顧過去參與的民主化過程，不論是在台灣還是海外，他都參與台灣民主化發展的重大過程，台灣歷經3次政黨輪替，但民主發展還有很多需要深化的地方。

他表示，不管是過去留下來的地方派系、威權遺緒等問題，或是新的挑戰，要用選舉來個「大掃除」，把不好的掃掉、種下民主的種子，一代接一代，開花結果。

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林佳龍舉美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）抵台參訪國家人權博物館為例，提到新北市許多與轉型正義有關的不義遺址、民主地景，可以變成人權廊道、推廣觀光旅遊，讓世界看見台灣。

林佳龍表示，他很清楚這次為何而戰，新北市長侯友宜過去是威權的附從者、甚至也參與壓迫的事件，例如大家都知道的鄭南榕自焚、徐自強冤獄國賠等重大案件，侯友宜都沒有誠實面對，他希望透過這次選舉，大家可以好好檢驗。（編輯：戴光育）1110823