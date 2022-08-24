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南投議長何勝豐論文疑涉抄襲 亞洲大學啟動學倫會調查

2022/8/24 19:53（8/24 20:35 更新）
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南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文遭外界質疑。（中央社檔案照片）
南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文遭外界質疑。（中央社檔案照片）
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學碩士在職專班論文遭外界質疑抄襲；亞洲大學在今天接獲檢舉，將啟動「違反學術倫理委員會」調查處理。

民進黨前桃園市長參選人林智堅論文先後遭台灣大學、中華大學認定抄襲，並撤銷碩士學位。

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南投縣議會議長何勝豐2016年亞洲大學生物資訊與醫學工程學系碩士在職專班論文「分析台灣地區思覺失調病人與常見內分泌及代謝疾病之關聯性探討」，與曾任何勝豐祕書的羅崴騰論文「分析台灣思覺失調病人與循環疾病之關聯性探討」架構相似。

亞洲大學今天透過文字稿指出，針對南投縣議會議長何勝豐論文案，校方在24日下午5時5分接獲檢舉，經向檢舉人查證後，將依據「亞洲大學碩、博士班學位論文違反學術倫理案件處理要點」，啟動「違反學術倫理委員會」調查處理。（編輯：陳仁華）1110824

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