考選部：111年地方特考 增設屏東考區

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（中央社記者陳俊華台北25日電）考選部今天說，為回應屏東縣政府在地用人需求，考選部將在111年地方特考增設屏東考區，以便利屏東在地應考人就近應試，符應地方政府進用及留用在地人才需求。

考選部透過新聞稿指出，110年9月曾在屏東舉辦「為國舉才」座談會，屏東縣政府建議地方特考增設屏東考區；今年8月16日考試院長黃榮村偕同考試委員到屏東縣政府，進行考銓保訓業務座談時，再次提出增設考區的需求。

考選部說，特種考試地方政府公務人員考試，採集中報名、分區錄取、分區分發方式辦理，目前分為15個錄取分發區；考試院會同考選部決議，從今年底地方特考增設屏東考區。

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考選部指出，考量屏東南北狹長、幅員廣闊，交通接駁需花費較多時間，且族群多元，原住民報考公務人員意願高，經觀察近5年屏東錄取分發區報考人數，每年約有700多人到1000多人，增設屏東考區後可就地應試，免於舟車勞頓。

考選部表示，111年特種考試地方政府公務人員考試將在111年9月6日到15日下午5時受理報名，有意報考者請在國家考試網路報名資訊系統踴躍報名。（編輯：趙蔚蘭）1110825