出席黃珊珊參選記者會？柯文哲：朋友一定要幫忙

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（中央社記者陳怡璇台北27日電）今天是台北市副市長黃珊珊任職市府的最後一天，市長柯文哲被問及是否出席明天黃珊珊參選台北市長記者會時表示，總是朋友、一定要幫忙，怎麼幫「合情合理合法就好」。

台北市長柯文哲今天開箱台北城市博覽會展區，會後接受媒體聯訪時被問及年底市長選舉議題。副市長黃珊珊辭呈明天生效，並預計召開記者會宣布參選。

柯文哲被問到是否出席黃珊珊參選記者會時表示，他們共事3年，於公於私總是朋友、一定要幫忙她。至於怎麼幫，首先一定要合法，然後自然就好，「做事就是合情合理合法就好」。

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由於柯文哲帶導覽的時間與黃珊珊錯開，被問到是否刻意避嫌，柯文哲回應兩人時間重複沒意義、各帶一團才有更多市民參與，且每人帶導覽的角度不同，他鼓勵應該每個局長都要來講解一次。

此外，柯文哲指出，城市博覽會最大目的就是資料整理，政治是一種倡導，這樣以後不管誰當市長，政策才可以延續下去，也是他重視SOP的原因，要建立尊重與注重資料整理的國家。（編輯：李錫璋）1110827