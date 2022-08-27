黃珊珊28日本命區內湖宣布選市長 台北三腳督底定

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（中央社記者劉建邦台北27日電）台北市副市長黃珊珊辭職參選，28日辦記者會宣布加入台北市長選戰，幕僚指出，記者會選在內湖區，強調從本命區再出發，將公布競選主軸等，大巨蛋附近競選總部9月中旬啟用。

台北市長選舉，國民黨、民進黨已確定參戰人選，但黃珊珊先前遲未鬆口，日前才提及完成市府工作後，辭副市長。黃珊珊昨天出席北市府社會局歡送會表示，辭呈28日生效，並在臉書（Facebook）粉絲專頁宣布辭職。台北市長選戰三腳督底定。

黃珊珊 黃珊珊小檔案 民國58年10月18日出生

學歷：台大法律系

經歷：台北市副市長、台北市議員、親民黨文宣部主任、律師、財團法人青年之愛文教基金會董事長 看更多 關閉 今天仍以北市副市長身分出席各項活動，行程從早到晚，而28日上午將在內湖區Outlet大樓舉辦參選台北市長記者會，幕僚透露，黃珊珊當初從政是從內湖發跡，卸下副市長職務後，回歸本命區，決定在內湖宣布並舉辦投入參選台北市長記者會。

幕僚表示，當天將公布發言人團隊及選舉主軸等內容，至於選舉主軸規劃為Taipei KEEP Going，其中KEEP變化成K33P，代表台北市長柯文哲暱稱KP與黃珊珊「33」融合，象徵傳承市政，後續隨政策白皮書公布，滾動式釋出更多口號及主軸。

幕僚說，競選總部選定在光復南路、忠孝東路4段，靠近大巨蛋附近的一棟大樓，預定9月中旬啟用，屆時規劃公布競選團隊人選，此外，黃珊珊將以無黨籍參選台北市長。

至於後續選戰打法，幕僚分析，黃珊珊擔任北市副市長2年多，期間勤走第一線，了解基層需求，目前陸戰部分紮實，後續評估加入空戰，像透過網路宣傳等，盼讓更多市民認識卸下副市長身分的黃珊珊，且黃珊珊是柯文哲指定人選，研判會與民眾黨相互合作。（編輯：李錫璋）1110827