黃珊珊參選台北市長 競選總幹事9月中前公布

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前台北市副市長黃珊珊（中）28日宣布以無黨籍參選台北市長，外界關注競選團隊成員和總幹事人選，她表示，會廣邀各界人士，幕僚則說預計9月中前對外公布。中央社記者黃麗芸攝 111年8月28日

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（中央社記者黃麗芸台北28日電）前台北市副市長黃珊珊今天宣布以無黨籍參選台北市長，台北市三腳督選情底定。外界關注競選團隊成員和總幹事人選，她說會廣邀各界人士，幕僚則說預計9月中前對外公布。

黃珊珊今天在內湖區舉行參選台北市長記者會，並公布競選主軸為「Taipei K33P Going！」，希望擺脫藍綠惡鬥，預計9月初將提出「台北未來進行式」的政策主軸。

媒體會後聯訪詢問黃珊珊今天一身全白裝扮是否有特殊含意？她僅說，這次競選主視覺就是白色。

面對媒體追問有許多北市里長不畏被國民黨開除黨籍壓力到場力挺，但卻未見親民黨主席宋楚瑜現身？黃珊珊認為，朋友是永遠的、選舉只是一時的，並說宋楚瑜另有要事。

談到競選團隊成員部分，黃珊珊表示，台北市本來就是個多彩的地方，會廣邀各界人士，希望大家一起來幫忙。

先前曾有媒體報導黃珊珊的競選總幹事可能屬意民眾黨立委蔡壁如或義美總經理高志明等人。黃珊珊日前回應說，會做好該做的事，時間到了就會和大家報告。並說自己從政20多年，朋友一大堆，沒有什麼特別拜訪、不拜訪情事，不要故意去點名人家，這種事情都是空穴來風。

對此，幕僚接受中央社記者電訪表示，相關競選團隊成員目前仍在討論中，預計9月中以前會對外公布。

另，今天記者會上則先行宣布黃珊珊競選團隊發言人為李昀臻，副發言人為張煥霖及周家宏。

媒體最後問到民進黨台北市議員簡舒培指台北市產發局幫黃珊珊拍10部影片花費新台幣287萬元，儼然是畢業特輯。黃珊珊表示，這是市政本來的計劃事項，議員可以監督，但要說清楚。（編輯：張銘坤）1110828