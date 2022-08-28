國民黨全代會意見不合爆衝突 黨代表徐正文遭推倒在地

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國民黨今天召開全代會，部分黨代表因意見不合爆發推擠衝突，徐正文（第二排中）在過程中遭推倒在地，眼鏡也被打掉，最後被勸離會場。中央社記者王飛華攝111年8月28日

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（中央社記者王承中、劉冠廷台北28日電）國民黨今天召開全代會，為年底各縣市長選舉參選人舉辦造勢大會，營造團結氣勢，卻發生部分黨代表因意見不合爆發推擠衝突。國民黨文傳會副主委林家興表示，希望有意見都可以平和溝通、化解分歧。

國民黨今天在桃園市的國立體育大學綜合體育館舉行第21屆第2次全國代表大會，為年底各縣市長選舉參選人舉辦造勢大會，營造團結氣勢。

而當議程進入到黨代表一般提案的階段，由於國民黨中常會在今年3月通過中常委選制改革方案，今天全代會中有黨代表提案建議維持過去的選制。會議主席、前國民黨秘書長曾永權則表示，由於這次全代會沒有要處理中常委選制改革方案，依慣例將黨代表提案交中央委員會研處。

但曾永權的處理引發部分黨代表不滿，群起鼓譟不同意交由中央委員會研處。黨代表徐正文站上發言台表示，全代會是國民黨最高權力機構，為什麼不能現場投票表決，不同意交由中央委員會研處。

由於徐正文霸占發言台，後續又提案建議黨中央同意他報備以無黨籍身分參選台北市議員，讓其他黨代表不滿，要求徐正文尊重議事規則，離開發言台讓其他人發言。有黨代表衝上台想搶麥克風，與徐正文爆發推擠拉扯，徐正文在過程中遭推倒在地，眼鏡也被打掉，最後被勸離會場。

對此，國民黨文傳會副主委林家興表示，據了解是黨代表之間有意見不合的狀況，因此在現場爭執，希望黨內同志有意見都可以平和溝通、化解分歧，共同為年底選戰團結努力，爭取勝選。（編輯：蘇志宗）1110828