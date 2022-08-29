國民黨全代會黨代表爆衝突 朱立倫：黨內制度處理

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國民黨28日召開全代會，為年底各縣市長選舉參選人舉辦造勢大會，現場卻發生部分黨代表因意見不合爆發衝突；黨代表徐正文（中藍衣者）霸占發言台，又提案建議黨中央同意他報備以無黨籍身分參選台北市議員，引爆推擠拉扯。中央社記者王飛華攝 111年8月28日

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（中央社記者王承中台北29日電）國民黨全代會爆發黨代表推擠衝突，黨主席朱立倫今天表示，黨代表表達不同意見，是黨內民主最基本的態度，但個別黨代表若為個人權益在全代會引起爭議，自有黨內制度處理。

國民黨昨天召開全代會，為年底縣市長選舉參選人造勢，營造團結氣勢，卻發生部分黨代表因中常委選制等議題意見不合，其中中央委員徐正文霸占發言台，與其他黨代表發生推擠拉扯，最後被勸離會場。

國民黨今天在中央黨部召開中央評議委員會議，朱立倫會前受訪表示，全代會都有中心任務，這次全代會就是團結勝選，另外也會有很多黨代表表達不同意見，這是黨內民主最基本的態度。

朱立倫指出，有關黨內的選制並非這次全代會的提案，等下次全代會再討論。個別黨代表若為了個人權益在全代會中引起爭議，自有黨內制度處理。

媒體詢問，是否會把徐正文送考紀會？朱立倫表示，徐正文隸屬黃復興黨部，尊重黃復興黨部處理。

對於台北市、桃園市選情，朱立倫指出，國民黨台北市長參選人蔣萬安非常努力，台北市最後還是要集中選票團結勝選，相信台北市民不能接受，讓前總統陳水扁所稱「踏著萬具屍體」的民進黨台北市長參選人陳時中當上台北市長。國民黨在桃園市穩紮穩打，一步一腳印，大家團結努力。

宜蘭縣長林姿妙涉弊遭起訴，黨內傳出換將聲音。朱立倫表示，林姿妙在宜蘭備受肯定，所謂的雜音是來自綠媒的操弄，國民黨內都很支持林姿妙，也知道林姿妙是被綠營惡意操弄司法。（編輯：謝佳珍）1110829