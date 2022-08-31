綠批張善政涉抄襲還卸責 藍籲適可而止勿抹黑

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（中央社記者王揚宇、劉冠廷、葉素萍台北31日電）國民黨桃園市長參選人張善政遭質疑擔任研究計畫主持人時涉抄襲；民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰今天說，張善政爽拿政府經費卻抄襲，事後還卸責，國民黨與張善政不要模糊焦點。

國民黨今天召開記者會，呼籲民進黨適可而止，不要再繼續抹黑；桃園市長鄭文燦與民進黨桃園市長參選人鄭運鵬以莫須有罪名誹謗張善政，應出面道歉。

根據鏡週刊報導，張善政擔任宏碁副總期間，以計畫主持人身分向農委會申請3年研究計畫，總研究經費達新台幣5700萬元，產出的報告卻集各種抄襲樣態，手法包括英翻中、簡轉繁、抄雜誌、抄論文，甚至在未標註的情況下抄用農委會資料。

民進黨立法院黨團今天召開「張善政詐騙政府5736萬，別卸責，出來講清楚」記者會。黃世杰指出，張善政牽拖宏碁，好像責任不在張善政身上，並且拉Google下水，張善政稱只是蒐集資料，試問，拿政府5736萬元的工作內容只是蒐集資料嗎；張善政交出的研究成果，不應該是複製貼上、東拼西湊，全民無法接受。

黃世杰說，沒有人怪宏碁，雖然宏碁是得標廠商，但也是受害者，奉勸國民黨跟張善政不要模糊焦點；這件事受害的是全民，張善政受國家委託執行計畫，卻沒幫助到應該被幫助的農民。

黃世杰也說，遺憾看到國民黨不敢回應問題就以訟止謗，用政治動作浪費司法資源、逃避問題，要告鄭文燦根本不會成立。他呼籲張善政用檢視別人誠信的標準來檢視自己，是否繼續選，請張善政跟國民黨三思。

民進黨立法院黨團副幹事長林靜儀指出，張善政說只是蒐集資料，相信許多中學生會做得比張善政更好；張善政是計畫主持人，對於報告有抄襲行為應該要負責，不要卸責、牽拖別人。

民進黨發言人謝子涵透過新聞稿表示，張善政研究計畫涉抄襲，昨天雖在臉書發表千字長文，卻避重就輕，不僅未釐清疑點，身為計畫主持人還試圖卸責宏碁，沒肩膀、只會逃避卸責的人根本沒資格參選桃園市長。

國民黨今天上午召開記者會，指前新竹市長林智堅被兩間學校認定抄襲，民進黨全黨護航，現在卻僅憑媒體單一面向報導，就指控張善政抄襲，實在是完全雙標。

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國民黨桃園市議員參選人凌濤呼籲民進黨適可而止，不要再繼續抹黑、誹謗，將來將持續蒐集證據一併提告。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受媒體訪問時指出，這個計畫是委託蒐集國外資訊，當然要翻譯，也有說明資料來源，況且這不是學術論文，不要刻意抹黑；委託單位是宏碁，不是張善政，宏碁已經出面說明，要尊重他們專業看法。若民進黨或其他人刻意抹黑，建議宏碁或張善政提出告訴，證明清白。（編輯：謝佳珍）1110831