更多編輯台推薦新聞：
科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索
科技

科學家解開不朽水母回春關鍵 為延緩人類老化提供新線索

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜
生活

米其林指南2022完整名單 頤宮蟬聯三星、一星7家新入榜

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理
政治

專訪／烏克蘭國會外委會主席：北京抗議友台小組成立無道理

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看
生活

住院陪探病9月起可家用快篩 4大QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
總預算案
新聞專題
總預算案2/8
首頁 / 政治

112年度總預算送立院 藍喊強力監督綠盼好好審查

2022/8/31 15:35
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北31日電）行政院會25日通過112年度中央政府總預算案；國民黨立法院黨團今天召開記者會，就勞保基金、防疫、數位發展部等預算提出質疑，也說待完整預算書送到立法院後，會強力監督、審查。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰接受中央社記者訪問表示，立委監督行政權、審查預算是理所當然的事，希望立法院開議後，國民黨要遵照他們自己說的，好好審查預算，不要拒審或拖延預算。

行政院會25日通過112年度中央政府總預算案，送請立法院審議；歲入編列新台幣2兆5565億元、歲出編列2兆7191億元，差短1626億元，債務還本為1110億元。

對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長李德維等人今天召開記者會。關於勞保基金部分，曾銘宗質疑，預估到117年會破產，現在預估每年要撥補800億元到1000億元，尤其最近股市大幅下跌，會加速勞保基金的破產，換句話說，唯有每年撥補1000億元，才能維持勞保基金相對穩健。

曾銘宗說，然而，蔡政府明年僅撥補450億元預算到勞保基金，似乎蔡政府打算在任內，不想進行勞保基金改革。針對防疫經費部分，明年編列高達845億元，比去年增加658億元，難道現階段疫情不是相對樂觀。

曾銘宗表示，當行政院將完整預算書送到立法院後，國民黨團會強力監督、審查，把人民荷包看緊，把錢用在刀口上，發揮最大的財政效益。

李德維指出，112年度總預算債務屢創新高，舉債金額金達3864億元，實際上破壞了財政紀律；民進黨政府增加這麼多歲出，是否是為了2024年選舉，在做先期的籌謀和綁樁。

國民黨立委賴士葆指出，數位發展部編列員額598人、預算218億元，平均每個人編列3650萬元，反觀警政署7萬4000人，平均每個人編列30多萬元。國民黨團會嚴格監督數位發展部，是否利用公帑養網軍攻擊在野黨。

對此，黃世杰表示，每個政黨和立委都有個別特別關心的部會與議題，立委嚴審監督預算是理所當然事情，希望立法院開議後，國民黨能遵守承諾、遵照他們所說的，而不是拒審、拖延預算，因為過去幾個會期，國民黨常用別的議題來擋預算，或是拿預算來威脅，導致無法進行實質審查與討論。

此外，對於增加歲出預算是否是為了2024年選舉；黃世杰說，歲入有增加，歲出才能增加，這一定是量入為出，而且經濟有成長、歲入有增加，果實要全民共享，所以才會藉由政府施政把錢花在刀口上，把政府日常施政跟選舉做不當連結與考量，這是以小人之心度君子之腹。（編輯：楊凱翔）1110831

曾銘宗
要求公開疫苗價格 藍擬杯葛衛福部預算 立院新會期9/1報到 朝野聚焦警械使用條例修法
黃世杰
綠批張善政涉抄襲還卸責 藍籲適可而止勿抹黑 民進黨：相信林智堅個人清白 支持捍衛人格聲譽
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
國防部：112年度預算重點在發展不對稱戰力