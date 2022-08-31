中市議員選舉各黨參選人搶登記 花招百出

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10名民進黨籍台中市議員參選人31日穿上棒球球衣組隊赴選委會登記參選，喊出「正派出擊、十全十美」，並批當前市府毫無作為，應直接三振出局換人做。中央社記者趙麗妍攝 111年8月31日

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（中央社記者趙麗妍台中31日電）年底台中市議員選舉登記，民進黨今天多組人馬聯合登記，新潮流組成「十二新做」強調監督、正國會穿上棒球服要正派出擊，台中英連線7人同行，由前立法院長蘇嘉全陪同登記。

台中市議員選舉登記今天進入第3天，民進黨多組人馬採聯合登記，壯大聲勢。新潮流組成「十二新做」，成員有施志昌、王立任、楊典忠、曾威、謝志忠、林義偉、林祈烽、張耀中、蔡雅玲、黃守達、鄭功進、張玉嬿、林德宇。

「十二新做」喊出監督我來做，力拚12選區、13席全上。他們表示，將與民進黨台中市長參選人蔡其昌聯手，帶來新作為，邁出新方向，徹底翻新大台中。

正國會市議員參選人則穿上棒球服，中部召集人曾朝榮率領現任議員江肇國、李天生、周永鴻、蔡耀頡、何文海、蔡成圭、張家銨，及參選人廖芝晏、何昆霖聯合登記參選。

10人化身棒球選手，各自有戰備位置，喊出「正派出擊、十全十美」。他們表示，市府毫無作為，社宅停擺、建設延宕、持續空污、治安敗壞、兒虐頻傳，應直接三振出局換人做。

另外，英系7名參選人，陳淑華、蕭隆澤、吳敏濟、張芬郁、陳雅惠、陳俞融、謝家宜，也在蘇嘉全陪同下登記。

台灣民眾黨邱于珊、張仲翹、葉諾凡、林欣德、洪志明5人也聯合登記，一起手持大聲公，強調為民發聲。而前立委陳柏惟上午陪同以無黨籍參選的堂哥陳玄曄完成登記。陳玄曄表示，會延續陳柏惟的服務。

現任民進黨北區台中市議員賴佳微及民眾黨參選人許瑞宏則是獨自前往登記。國民黨台中市議員冉齡軒涉嫌詐欺助理費案，因貪污罪遭檢方起訴，未獲國民黨提名，她則宣布退黨參選，但因財產申報不符規定，未完成參選登記。（編輯：郭諭儒）1110831