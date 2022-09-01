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91記者節 賴清德推薦中央社新書「記者在現場」

2022/9/1 10:13（9/1 10:19 更新）
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中央社於1日記者節出版新書「記者在現場」，帶領讀者一窺新聞報導中沒說完的故事及漏網鏡頭。（中央社）
中央社於1日記者節出版新書「記者在現場」，帶領讀者一窺新聞報導中沒說完的故事及漏網鏡頭。（中央社）
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（中央社記者葉素萍台北1日電）副總統賴清德在記者節的今天，透過臉書推薦中央通訊社出版的「記者在現場」一書。他說，感謝記者在現場，感謝鏡頭外的堅定無畏，他要對所有記者朋友們說聲「辛苦了」。

賴副總統說，每個新聞事件的現場，都有記者朋友們工作的身影，謝謝記者不分晝夜、前進第一線，用筆與鏡頭，向世界發問發聲、帶回真相與故事，尤其在疫情期間，更堅守報導崗位，讓大家可以隨時掌握最新的疫情動態。

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他說，透過記者的報導，讓大家如同身在現場般，一起見證鮮活的社會故事，不論是東京奧運轉播、香港反送中抗爭街頭、多元在地文化等面向，都有記者無畏無懼地在現場，為閱聽眾傳遞第一手的觀察所得。

賴副總統表示，在記者節的今天，他要推薦中央通訊社出版的「記者在現場」一書，集結40篇記者在筆與鏡頭外沒說完的故事，這本精彩的現場報導與紀錄，展現新聞人的筆力與驕傲。透過今天這個機會，邀請大家一起來閱讀「記者在現場」，也再次謝謝每位在專業上努力付出的記者朋友。（編輯：郭無患）1110901

記者在現場
記者在現場
  • 作者｜中央通訊社
  • 出版社｜印刻
  • 出版日期｜2022/09/01
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