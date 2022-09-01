中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

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中央社發行新書「記者在現場」，全書分為鏡頭外世界運行、走出自信、因理想而勇敢、漏網鏡頭等4個篇章共40篇文章，由國際新聞中心駐外特派、文化體育組記者、攝影記者執筆，過去4年多來在中央社「文化+雙週報」網路平台發表。9月1日起在各大實體及網路書店販售。中央社記者裴禛攝 111年9月1日

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（中央社記者邱祖胤台北1日電）今天是記者節，集結中央社記者多年來冷靜觀察、熱血疾書的專欄文章的「記者在現場」一書，正式發行。

全書分為鏡頭外世界運行、走出自信、 因理想而勇敢、漏網鏡頭等4個篇章共40篇文章，由國際新聞中心駐外特派、文化體育組記者、攝影記者執筆，過去四年多來在中央社「文化+雙週報」網路平台發表。

公視董事長胡元輝在序中表示，無論是排灣族勇士查馬克對古謠傳唱隊的堅持，或是阿美族歌手阿洛對島嶼民族的不捨追尋；無論是雕塑家黃土水作品「甘露水」的修復現身，或是香港反送中運動中明知不可為而為之的抗爭。若非「記者在現場」，我們無法得知這些動人生命故事與文化創新；若非「記者在現場」，疫情將是我們唯一的記憶，消沉將是歷史鮮明的刻痕。

中央社董事長劉克襄也在序中提到，「不論遙遠的他方，或者近在眼前的事，記者們不僅竭心地，跟受訪者交流，報導某一精彩的家園狀態。基於專業和責任，他們也擁有自己的信念，自己的星球。記者們或許是無冕王，但這樣誠摰時，也是小王子。」為記者工作下了最佳註解。

日前書中作者群之中的數名記者接受中央社Podcast節目「文化普拉斯」邀請，分享各自書寫的心路歷程，王寶兒提到曾參觀「甘露水」裸體雕塑未公開前的樣貌，現場化學藥劑味道彌漫，作品墨跡斑駁滿是滄桑感，歷史與藝術不見得都是浪漫的，展現在世人面前以前，有許多不堪告人的歷程。

記者葉冠吟提到阿美族音樂人阿洛驕傲地告訴她，自己是屬於南島語族數億人中的一分子，台灣甚至是南島語族的發源地。雖然這樣的訊息耳熟能詳，但近身從一名氣場強大的創作者口中聽到，還是震撼無比。

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記者王心妤提到訪問池上秋收藝術節的經驗，被當地美麗景色及以稻田為舞台的演出所感動，所有演出者與大自然融為一體，表現出對音樂、土地的熱愛，當下覺得採訪事件固然很重要，但記者這個身分基於本身的感動，也能為這些人說出感動人的故事。

「記者在現場」由印刻文學出版，定價新台幣420元，9月1日起在各大實體及網路書店販售，即日起至中央社電子書城訂購，可享含運特惠332元。（編輯：管中維）1110901