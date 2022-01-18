阿洛記錄原住民捍衛土地初衷 追尋自我認同過程

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）長期關注原住民文化、土地抗爭議題的阿美族歌手阿洛，執導公視紀實新作Mararom，結合影像紀實與虛構人物的劇情演出，以模糊、抽象、疊影等特殊敘事手法，呈現原住民對於自我認同的矛盾與衝突。

公視紀實今天發布新聞稿分享，來自花蓮馬太鞍部落的阿洛．卡力亭．巴奇辣身兼音樂創作人、歌手與節目製作人的多種身分，同時也是文學博士。片名Mararom為阿美族語「鄉愁」之意，以台東原民歌手巴奈庫穗在二二八公園裡長達4年的原住民土地抗爭事件，與夏威夷當地原住民抗議在茂納凱亞山（mauna kea）興建天文台的行動為故事開端。

阿洛企圖探尋抗爭者為何願意犧牲時間和精力，在艱困的環境中堅定信念、義無反顧，只為了向大眾宣告友善土地、捍衛山海的軸心理念。阿洛表示：「阿美族的耆老曾告訴我，人的存在是因為自然界的憐憫，對於大自然應該心存敬畏與感謝。」

她更進一步說明，不反對科學的進步與發展，只是土地被過度開發，破壞大自然生態及人類生存環境，若山林和海洋皆有靈性，應該跟人一樣有生存的權利。

Mararom除了影像紀實，並交錯2個虛構的人物故事，一是因原住民身分被迫分手、對文化的認同而免於自我否定的女子，以及離鄉背井奮鬥、不時憶及部落童年生活，與都市格格不入的男子，論述關於「都市原住民」身分的自我矛盾與衝突。

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阿洛說：「『找自己』是永恆的課題，『做自己』並不是容易的事。」她曾因無法與從小照顧到大、最親近的外公用母語道別，受到巨大衝擊，也讓她誓言要把母語學回來，並以母語創作歌曲，為原住民文化認同與追尋製作影像創作，希望透過這部作品，以文明的視角、溫柔和平的方式，讓大眾認識最美好的原住民文化。

公視紀實Mararom將於21日晚上10時在公視首播。（編輯：張芷瑄）1110118