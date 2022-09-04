歐洲首個台灣會館曼徹斯特成立 英議員出席致賀

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歐洲第一個由台僑成立的台灣會館3日在英格蘭曼徹斯特開幕，湧入近百位台僑及親友參與，駐英國代表謝武樵以及英國當地政要應邀出席致詞，駐德國代表謝志偉也應邀專程前來表達支持。中央社記者陳韻聿曼徹斯特攝 111年9月4日

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（中央社記者陳韻聿曼徹斯特3日專電）歐洲第一個由台僑成立的台灣會館今天在英格蘭曼徹斯特開幕，親赴祝賀的英國國會議員表示台灣會館是一個轉捩點，當地民眾將有更多機會多方認識台灣、暸解台灣對英國社會的貢獻。

2015年成立的「曼徹斯特台灣人協會」集結英格蘭西北部大曼徹斯特都會區（Greater Manchester）的台灣僑民，今年在斯特雷特福德鎮（Stretford）購得專屬空間，方便未來常態舉行華語教學、電影欣賞會等連結台灣人與在地社群的活動。斯特雷特福德鎮也是足球曼徹斯特聯隊（Manchester United）主場所在地。

駐英國代表謝武樵、選區涵蓋斯特雷特福德的國會議員格林（Kate Green）、市議員洪碧（Fianna Hornby）應邀出席開幕活動並致詞。駐德國代表謝志偉也應邀專程前來表達支持，並表示會將在曼徹斯特的見聞帶回德國分享。

謝武樵說，曼徹斯特台灣會館成立是歷史性的一刻，不僅在英國，在歐洲台僑間也具「領頭羊」作用。他期盼會館能成為台灣與在地社群的橋梁、貢獻當地。

工黨籍的格林曾任影子教育大臣及下議院標準與特權委員會主席。她接受中央社採訪時說，她很驕傲台灣會館在她的選區落腳。曼徹斯特是多元、有活力的城市，她相信在地居民將把握機會多方面認識台灣、與台灣人交流，增進彼此理解。

她提到，英國社會近年對台灣的關注提升，尤其是政治情勢，這也連帶讓各界對台灣在文化、經濟、科學等領域的成就越來越有興趣。

格林歡迎更多台灣人投資大曼徹斯特地區。她說，大曼徹斯特有許多高等教育機構，也有領域橫跨高科技、工程營造、文化藝術等的企業與人才；此外，都會區政府近5年來發展交通建設、人才培育和優質勞資環境的成果獲得許多外來投資者肯定，她相信台灣也能成為在地重要力量。

今天的開幕活動有近百位台僑及親友參與，現場有麵線糊、冬瓜茶等台灣特色飲食，會後眾人一同烤肉、歡唱，氣氛熱絡。

曼徹斯特台灣人協會會長蔡惠玉是台灣會館成立的幕後推手。2016年起的年度「曼城台灣日」（Passport To Taiwan Festival）也由她擔任召集人，2018年「台灣日」更前進大曼徹斯特市政府前的艾伯特廣場（Albert Square），舉行為期2天的藝文和商業活動，有來自日本等國家的業者參與。歷年受邀在「台灣日」演出的台灣音樂人包括舒米恩、董事長樂團。

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蔡惠玉告訴中央社，舉辦「曼城台灣日」及設立台灣會館的目標都不僅是凝聚台灣人，更要與各在地社群產生連結。目前共有約3000至5000名台灣人居住在大曼徹斯特地區，國會議員格林已表示將與她進一步討論「還可為台灣做什麼」，市議員洪碧則期待向她推介值得合作的本地組織。

蔡惠玉坦言，這是第一次有議員現身台灣人協會的活動，讓她十分驚喜，推測與台灣的國際能見度增加有關。（編輯：林憬屏）1110904

歐洲第一個由台僑成立的台灣會館3日在英格蘭曼徹斯特開幕，駐英國代表謝武樵（二排左2）說，這是歷史性的一刻。英國會議員格林（二排右3）、市議員洪碧（二排左3）應邀致詞，駐德國代表謝志偉（二排右2）也應邀專程前來。曼徹斯特台灣人協會會長蔡惠玉（二排右4）表示，這是第一次有議員現身該會活動。中央社記者陳韻聿曼徹斯特攝 111年9月4日