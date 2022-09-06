宜蘭營養午餐吃更好 江聰淵：每餐經費提高5元

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）民進黨宜蘭縣長參選人江聰淵今天公布教育政策，提出免費營養午餐「1好2安」，每餐餐費從新台幣45元提高至50元，讓學生吃更好，同時強化查核制度嚴管品質。

江聰淵在記者會表示，「吃飯免錢，讀冊免錢」政策除會延續外，他所提出的營養午餐政策，不只是免費而已，「吃得更好、吃得安全、吃得安心」，才是家長與孩子更在意的事情，這也考驗執政者與縣府團隊決心及管理能力。

江聰淵說，調漲餐費有其必要，物價上漲必須給業者合理利潤空間，透過嚴謹稽查手段，讓業者無法偷斤減兩或以劣質食材充數，至於安全與品質，除提高定期與不定期抽查次數，也會在現行稽核制度下，將家長會、營養師及民間食安專家納入，成立「宜蘭縣營養午餐教育輔導查核委員會」，讓稽查制度可以透過外部監督力量的參與完整執行。

此外，江聰淵也對宜蘭縣國中小「提升英語學習環境」提出2大施政方向：首先是提升學生外語學習風氣，辦理相關學習與競賽活動，以及透過師資彈性運用，提升學生英語學習興趣，並規劃相關獎助，鼓勵學生參加檢定。

其次，每年選訓績優專任英語教師，利用暑期前往國外進修教學課程，未來成為縣內種子教師，讓英語教學資源與內容得以精進，為配合提出的政策，提供代理教師12個月足薪，並定期辦理新進教師甄選，穩定教育人力。（編輯：陳仁華）1110906