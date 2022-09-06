身在柯市府兒在綠營 藍世聰支持黨挺陳時中

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（中央社記者陳怡璇、黃麗芸台北6日電）民進黨台北市長參選人陳時中競辦通訊錄外流，議員王鴻薇問，其中有民政局長藍世聰的兒子。藍世聰表示尊重孩子選擇、自己是民進黨員支持黨，公事一定行政中立。

台北市長柯文哲今率市府團隊至議會接受市政總質詢。國民黨議員王鴻薇問，陳時中競選辦公室的通訊錄外流，問民政局長藍世聰「裡面有你的兒子」，外界質疑藍世聰在柯市府，但柯文哲力挺前副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊，有「腳踏兩條船」疑慮。

藍世聰說，孩子長大了、尊重他的選擇，「他支持陳時中，我覺得很開心啊」，王鴻薇問藍世聰也支持陳時中？藍世聰回「我想民進黨的黨員就應該支持黨提名的候選人」。

藍世聰重申，他的孩子支持誰他沒有意見，但如果跟自己想法一樣會很開心。王鴻薇追問「你就是在我們柯市長面前，說其實你是支持陳時中的？」藍世聰說「我想民進黨的黨員就應該支持黨提名的候選人，黨的政策我們都支持」。

王鴻薇轉問柯文哲是否認同藍世聰說法，柯文哲表示「我要怎麼不認同？政治上百分百的只有北韓」，藍世聰說，柯文哲從來沒有因為政治立場去要求他做什麼事。

藍世聰說，公事上一定會保持行政中立，自己也是選委會的主任委員，所以更應該保持行政中立，「所以議員真的可以放心我，我在公事上一定是保持行政中立」。

王鴻薇回應「好」，並說行政中立非常重要，不能只說不做。（編輯：李亨山）1110906