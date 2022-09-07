蔣萬安巿場掃街遇買菜婦人倒地 助送醫再走行程

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（中央社記者劉世怡台北7日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安今天赴白蘭巿場掃街拜會時，1名買菜婦人不明原因倒地，蔣萬安得知上前了解，不斷跟婦人對話使她意識清楚，待救護車將她送醫，蔣萬安才繼續行程。

蔣萬安受訪表示，看到婦人的時候，她已經跌倒了，剛好競選團隊有護理師先做初步判斷，護理師說，在救護車來之前，要不斷跟婦人對話使她意識清楚，救護車很快就到，交給專業醫護人員處理。競選團隊發言人、立法委員林奕華上救護車陪同婦人救醫。

蔣萬安說，跟婦人對話時，婦人提及後腦疼痛，手腳都還能動，初步看婦人是沒有外傷，但保險起見還是送醫院檢查，掃街還是會有突發狀況，會多注意安全，如果時間可以，後續會去關心婦人狀況。

蔣萬安競選團隊今天安排許多大安區的拜會行程，接受媒體聯訪時表示，這些行腳活動在幾週前就已經安排，之前是從大同區出發，他會積極勤走加倍努力。

媒體問到，被對手陳時中競選團隊反指其團隊才是「政二代」。蔣萬安回應，「劃錯重點」，他的團隊都是經過民意洗禮、被民眾選出的民意代表，問政表現受到肯定，與陳時中團隊是不一樣的，絕對不會遮蔽自己家庭背景，也不會因為被公開而生氣，更不會塗黑、封存，並說這是機密。

媒體問，日前有與前立法院長王金平會面，王金平提及要更接地氣。蔣萬安表示，王金平給的提點及建議，他非常感謝，虛心接受，就是繼續積極勤走，爭取巿民認同。

媒體提到，會不會覺時陳時中的人設一直在變。蔣萬安回應，現在的陳時中不管在臉書發文、行程安排，都已經不是大家過去認識的陳時中了。（編輯：方沛清）1110907