回應國際 政院：正審查揭弊者保護法草案

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（中央社記者賴于榛台北7日電）回應聯合國反貪腐公約第2次國家報告國際審查會議呼籲，政院晚間表示，第9屆立院會期時曾提出院版揭弊者保護法草案，但未完成三讀，法務部已調整草案重提，正由政院審查中。

為保護公私部門內部揭弊者工作權益，行政院會2019年5月通過揭弊者保護法草案，草案規定揭弊者不能因此受到不利人事措施對待，若發生職場霸凌，可要求精神賠償。法案送立院審議後，並未完成三讀。

聯合國反貪腐公約第2次國家報告國際審查會議日前落幕，除針對台灣落實反貪腐議題提出104點結論性意見，同時籲請立法院優先審議揭弊者保護法草案；時代力量立法院黨團今天也呼籲，行政院應在新會期儘速將揭弊者保護法等反貪腐法案送進立法院審議。

政院官員晚間對中央社記者指出，第9屆立法院會期曾提出行政院版揭弊者保護法草案，但當時立院版本眾多未來得及完成審查，因屆期不連續而由法務部再行調整草案內容重提，現由行政院審查中。

官員說，待蒐整相關意見、凝聚共識，將繼續推動此項法制作業。（編輯：趙蔚蘭）1110907