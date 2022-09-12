綠營批政治大「位」王 侯友宜：把握當下

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（中央社記者王鴻國新北12日電）多名民進黨新北市議員質疑新北市長侯友宜日前媒體專訪時對2024年問題表示勇於承擔，是選市長還想選總統的政治大「位」王。侯友宜說，登記參選市長，永遠把握當下，不忘初心。

侯友宜今天赴新北市議會列席市政總質詢，民進黨新北市議會黨團總召陳啟能等多名市議員質詢表示，侯友宜日前接受媒體專訪時對2024年問題表示勇於承擔，是選市長還想選總統的「政治大『位』王」。吃市長這一碗還看另一碗的總統大位，既然是漢子，就應該說明清楚。

侯友宜答詢指出，他現在是市長角色，且已登記參選爭取連位，他面對每一個職位，做事的態度都是不忘初心，也就是面對槍林彈雨也要勇於承擔，現在是市長，他也用這樣態度努力做事，樂於接受挑戰，好好做事。

新北市議員陳科名追問，是否參選2024總統大選。對此，侯友宜說，已登記參選市長，永遠把握當下，不忘初心。

新北市議員李坤城指出，侯友宜腳踏兩條船，真的是政治大「位」王，且答覆內容都如同答錄機。

侯友宜答詢表示，他的答覆就是「把握當下，好好做事」。

陳啟能要求侯友宜就抗中保台及共機擾台等問題，表達態度。李坤城則要求侯友宜對中共軍機擾台等動作，予以譴責。

侯友宜表示，他會用生命捍衛中華民國，這是每一個人的責任，要維持區域穩定，需要兩岸釋更多善意。（編輯：戴光育）1110912