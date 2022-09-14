盧秀燕指中央卡台中 蔡其昌批卸責邀請公開辯論

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（中央社記者郝雪卿台中14日電）對於台中市長盧秀燕指稱中央卡台中建設的說法，民進黨台中市長參選人蔡其昌今晚對此表示，這是盧秀燕卸責，邀請她於2週內公開辯論接受市民檢驗。而市府則說，不回應選務。

蔡其昌晚上在南屯競選總部舉辦蔡其昌同濟後援會成立授證大會，由總會長周綉珍帶領成員成立蔡其昌同濟後援會，並送上好彩頭、旺來、包子及粽子，表達全力相挺行動派蔡其昌。

盧秀燕今天在市議會備詢時指出，台中捷運藍線案送至中央已過去18個月，中央交通部未召開過公開且有外部機制的委員會，內部機關幕僚單位有意見，把台中的案子修來修去一直打回，甚至有部分議員未替台中發聲，還幫中央卡台中。

對於盧秀燕的說法，蔡其昌晚上接受媒體聯訪時表示，他擔任立委或立院副院長為台中爭取的預算很多，包括雙軌鐵路高架化及捷運藍線，中央該出的錢也都爭取了，但市府該負責的部分，盧秀燕卻不願意出，不願意做就講明白，沒有能力做就說是被中央卡，這都是在推卸責任。

蔡其昌說，擔任市長應認真面對問題，想方設法解決問題，而不是謊話連篇，說中央卡18個月，明明審查會議都正常召開，時間地點都清楚記錄，不只不認真還說謊，實在非常不可取，難怪大台中近4年來建設都停擺、毫無推動進度。

蔡其昌指出，他邀請盧秀燕一起公開辯論，將所有問題攤在陽光下，在市民面前說清楚，讓市民知道盧這4年以來多麼不用功，不認真，才讓這些重大建設都延宕，希望2週內來辯論，讓市民檢驗，時間及地點由盧秀燕來選。

台中市新聞局長鄭照新對此回應說，市府不回應選務，市民對建設爭取過程點滴在心頭。（編輯：謝雅竹）1110914