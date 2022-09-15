4名桃園市長參選人接連拜訪桃產總 搶攻勞工票

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（中）15日出席桃園市產業總工會理事會議表示，會成為工會夥伴最堅強的後盾、支援工會的各項活動，他有能力可以協調各種狀況，有信心成為各界的橋梁。（鄭運鵬競辦提供）中央社記者葉臻傳真 111年9月15日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻、吳睿騏桃園15日電）4名桃園市長參選人今天相繼應邀出席桃園市產業總工會理事會議，積極搶攻勞工票；民主進步黨參選人鄭運鵬將提不同族群就業促進方案，國民黨參選人張善政承諾捍衛勞權。

鄭運鵬表示，將量身打造、加強輔導失業勞工、青年及中高齡就業者等族群就業促進方案，提供單一窗口專案協助，也將提多元族群創業計畫。未來希望利用桃園市政府力量，溝通地方企業，讓陪產假得採指定制，並提供相關薪資補貼。

他說，他會成為工會最堅強後盾、支援各項工會活動，有能力協調各種狀況，有信心成為各界橋梁，也將出席由工會舉辦的桃園市長參選人市政提問座談會。

張善政表示，如果在他擔任桃園市長時出現任何問題，市府要介入幫忙捍衛勞工權利，絕不閃躲，第一時間就與工會溝通，依大家的希望，盡力落實捍衛勞動權益，讓勞工覺得在桃園工作是幸福的事，未來也會較清楚報告勞工政策。

台灣民眾黨參選人賴香伶說，如果當選，將加強保障桃園勞權；桃園是勞工大城市，但勞權保障等勞動議題沒表現得突出，她會加強，讓市民信任。

她說，要增加勞動檢查人力、工會陪同檢查及設勞權中心、職安公私協力等，希望強化桃園職場安全，減少人員傷亡；選舉以來一直都很有動力，拜票過程看到很多勞工對她比讚，相信大家心在一起。

無黨籍參選人鄭寶清表示，勞工政策就是將心比心，保障勞權，畢竟勞工較弱勢，希望資方疼愛勞工，多付出一些，讓社會和諧往前走。（編輯：李明宗）1110915

無黨籍桃園市長參選人鄭寶清（中）15日應邀出席桃園市產業總工會理事會議，提出勞工政見。中央社記者葉臻攝 111年9月15日