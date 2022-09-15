祖籍議題引討論 黃珊珊：內湖南港是選區及故鄉

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（中央社記者劉建邦台北15日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安被問及無黨籍市長參選人黃珊珊「湖南人」時指不應隨時改變人設跟認同。黃珊珊今天說，內湖南港是選區也是故鄉，且對出身不會攀附其他人。

黃珊珊日前接受廣播節目專訪稱與親民黨主席宋楚瑜同為中國湖南人，之後提到台灣人都有祖籍，她的祖籍在湖南，並指湖南是「內湖南港」，引發討論。

蔣萬安今天接受聯訪被問此事時說，選舉是希望能爭取絕大部分民眾支持，但應堅定自己態度跟立場，不應隨時改變自己人設跟認同。

黃珊珊下午與民眾黨北市議員參選人林珍羽出席中華武術總會座談茶會。黃珊珊會前接受聯訪回應，每個人都有祖籍，且不會否認祖籍，她擔任內湖南港區議員24年，一直把內湖南港當故鄉，這很正常，且對自己出身從來不會要攀附其他人。

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媒體詢問，許多藍營里長這次以無黨參選是否認為市長參選人太弱。黃珊珊說，里長會針對選民結構做選擇，應尊重每個人，就讓選民自行判斷，像她就會爭取市民最大認同。

民間團體托育政策催生聯盟呼籲縣市長參選人應致力擴增公共托育服務。黃珊珊表示，北市府有持續增加公共托育服務，目前有80處，未來擬再規劃12處，增加公托也是公辦都更等基本配備，會持續增加。（編輯：張銘坤）1110915