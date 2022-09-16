聖克里斯多福大使將離任 蔡總統盼兩國持續深化合作

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（中央社記者溫貴香台北16日電）總統蔡英文今天接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯，對於她即將離任感到依依不捨，期盼台克兩國秉持互惠互利的精神，繼續深化合作。

總統蔡英文上午在總統府接見聖克里斯多福及尼維斯聯邦駐台大使哈金斯（Jasmine Elise Huggins，又譯哈菁絲）致詞表示，哈金斯是非常有經驗的外交官，過去長期派駐美國華府，來到台灣已經14年了。哈金斯2010年升任駐台大使至今，不只對台灣非常熟悉，也是現任駐台官員中任期最長的使節。

總統說，聽到哈金斯即將離任的消息，她十分地依依不捨，這麼長的時間以來，哈金斯積極深化台克兩國間的夥伴關係，讓台灣與聖克里斯多福及尼維斯聯邦建立穩固的情誼。

她進一步說，在許多不同的活動中，包括台灣燈會、加勒比海美食展等等，都可以看到哈金斯的身影，積極宣揚加勒比海文化以及價值觀。

總統提到，哈金斯擔任外交使節團團長期間也積極舉辦許多活動，包括和澳洲駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）共同舉辦婦女節的午宴，也在今年外交部舉辦的女力之夜活動上致詞，十分地精彩，讓她印象非常深刻。

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她相信哈金斯的參政典範能夠刺激更多女性共同參與公共事務，感謝哈金斯和聖克里斯多福及尼維斯聯邦多年來在國際場合積極捍衛台灣的地位跟權利，尤其是面對威權勢力不當的挑戰，民主國家間更需要展現強大的團結力量。

她表示，未來在哈金斯奠定的穩固基礎之上，台灣和聖克里斯多福及尼維斯一定會秉持互惠互利的精神，繼續深化合作，為兩國人民尋求更大的福利。（編輯：翟思嘉）1110916