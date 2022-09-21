林耕仁競選總部成立朱立倫到場 誓言贏回新竹

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（中央社記者魯鋼駿新竹市21日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁競選總部今天成立，黨主席朱立倫出席與黨籍提名參選人一同宣誓，要爭取新竹市民的支持，用務實做事的精神，贏回新竹市的未來。

林耕仁今天舉行競選總部成立大會，新竹市議長許修睿、黨籍提名議員參選人等共同出席，展現團結氣勢，支持者們也到現場歡呼，場面熱鬧。

朱立倫致詞表示，他肯定林耕仁一步一腳印、有打拚決心，可以做好服務，絕對是中道、理性、務實的未來市長。

朱立倫說，國民黨做秀贏不了人，但做事一定贏得了所有人，他也提醒林耕仁，對手會不斷抹黑，要用堅定決心，對的事要堅持到底。

朱立倫表示，林耕仁會與議會團隊、立委鄭正鈐結合在一起，打造新竹成為永續生活好環境，林耕仁會感受市民需要、做好每一項工程，絕不能讓新竹棒球場再度淪為笑話。

許修睿致詞表示，新竹市過去8年失去光榮感，交通非常差，污水下水道只有19%，一定要讓會做事的林耕仁來，把失落8年找回來。

林耕仁接受媒體聯訪時說，新竹人要看到市政願景、看到具體政見，看到能夠為市民做什麼，把城市帶向何處。

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林耕仁指出，市政府服務必須全面升級，教育連結國際、托育托老多元公平、科技智慧導入交通治理、長者友善安心生活、城市美學融入生活、引入青年力量推動舊城復甦表、打造香山科技廊帶全區均衡發展。

林耕仁說，他要用25年基層服務經驗，打造新竹下一個黃金10年，選戰剩下約2個月時間，他會勤走基層、務實做事，邀請市民朋友為了新竹的發展、為了下一代的未來勇敢站出來，讓從基層出身的林耕仁用行動為市民服務。（編輯：李亨山）1110921