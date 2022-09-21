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花東鐵路搶修 台鐵花蓮至鳳林、富里至台東明天復駛
首頁 / 政治

恢復震後糧食安全 Kolas爭取農機補助

2022/9/21 18:11（9/21 18:46 更新）
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台東強震造成花蓮許多米廠機具損壞無法運作，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左）得知農委會主委陳吉仲（左3）勘災，到場為農民爭取權益。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日
台東強震造成花蓮許多米廠機具損壞無法運作，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka（左）得知農委會主委陳吉仲（左3）勘災，到場為農民爭取權益。中央社記者李先鳳攝 111年9月21日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣21日電）台東強震造成花蓮許多米廠機具損壞無法運作，民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka得知農委會主委陳吉仲勘災，到場為農民爭取權益，陳吉仲承諾給予農業機具6成補助。

花蓮南區盛產稻米，是台灣重要糧倉，這次地震發生後，Kolas就非常關心農民，她說，稻作將收成，而下一期稻作時間也很短，這次很多米廠或倉庫，各式各樣農業機具、乾燥冷藏設備都損毀，嚴重衝擊農民。

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「農民不能等，糧食安全更不能等，必須盡快協助農民獲得補助。」Kolas說，天災不可免，農民一年的心血若因為這次地震而導致稻米產量出現問題，也會連帶影響台灣的整體糧食安全，中央政府跟地方政府在此刻就是要分進合擊，該補助的要迅速到位。

Kolas指出，過去震災針對民間米倉或米廠，通常不會補助，只有低利貸款。但這次地震太強，整修、重建農機設備這也是災後重建最重要的一環。（編輯：陳清芳）1110921

台東強震造成花蓮許多米廠或倉庫，各式各樣農業機具、乾燥冷藏設備都損毀，嚴重衝擊農民。（Kolas競選辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月21日
台東強震造成花蓮許多米廠或倉庫，各式各樣農業機具、乾燥冷藏設備都損毀，嚴重衝擊農民。（Kolas競選辦公室提供）中央社記者李先鳳傳真 111年9月21日
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