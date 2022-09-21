林佳龍：18歲公民權關鍵少數 讓各政黨年輕2歲

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民進黨新北市長參選人林佳龍（中）21日晚間出席由同黨新北市議員參選人顏蔚慈（左2）主辦的青年座談會，在黨副秘書長林飛帆（左）等人引言下，與青年世代展開對話，共同探討18歲公民權議題。中央社記者王鴻國攝 111年9月21日

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（中央社記者王鴻國新北21日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今晚和年輕人對話，以政治市場消費者年齡會影響生產端政治人物行銷策略來看，若通過了18歲公民權，會讓所有政黨年輕2歲，更關切青年議題。

林佳龍今晚出席由新北市議員參選人顏蔚慈主辦的青年座談會，在民進黨副秘書長林飛帆及林佳龍競選辦公室發言人李坤城等人引言下，與台灣青年民主協會理事長張育萌及雙北高中職學生權益陣線理事卓暐凱等人對話，共同探討18歲公民權的議題。

顏蔚慈表示，隨著18歲公民權即將進行複決投票，但她發現一般年輕人對此議題有些冷漠，因此，大家應多舉辦交流及宣講活動，鼓勵年輕人關心公民權議題及參與公共事務，進而來關心自己社區內的大小事。

李坤城表示，希望透過活動及宣講來鼓勵擁有年輕人公民權，只要有機會修憲投票成功，未來就能修憲成功第2次、第3次，進而讓台灣成為正常化國家。

林飛帆細數每一個時期的青年運動，尤其是從白色恐怖時期民主萌芽，到80年代野百合學運等大型青年活動，都可以看到台灣年輕人為民主付出的代價和努力，18歲公民權是最後一里路，不一定讓台灣有全新民主，但卻是必走的的路，可以讓每一個年輕人享有與付出義務和代價同等的權利。

林佳龍表示，他過去是從學運抗爭開始，為了理想付出了一些代價，但也看到台灣的主轉型過程，他在提出政策上，也都是以年輕人的角度來思考。

他表示，因為從政治市場的概念，消費者的年齡會影響生產端掌權的政治人物行銷策略，若通過了18歲公民權，會讓所有政黨都年輕2歲，更關切青年議題。因為得到年輕人的偏好及支持，就能得到這塊市場的資源。

林佳龍表示，以每年約20多萬名18歲年輕人的選票來看，4年一次總統選舉共有近百萬選票，這是非常重大關鍵的少數且生生不息。年輕人就能透過選舉來影響政治，進而為台灣的民主注入一股活力。

林佳龍接受媒體聯訪時針新北市長侯友宜對民調滿意度下降的相關回應表示，這是侯友宜不願面對的真相，但如果不願意面對，那就不可能去檢討改進。對恩恩案及鄭南榕自焚等事件，他說，要送聖嚴法師曾經講過的話給侯友宜，那就是「面對它、接受它、處理它、放下它」，要去面對這些問題。

媒體詢及民眾黨新竹市長參選人高虹安戰學歷事件，林佳龍強調，學歷只是一個人成為獨立思考、研究及能夠做學問的一個過程，不需要停留在文憑主義，去訴諸文憑主義是沒有必要的。（編輯：陳清芳）1110921

民進黨新北市長參選人林佳龍（前右3）21日晚間出席青年座談會時表示，從政治市場概念來看，消費者年齡會影響生產端、掌權政治人物的行銷策略，若通過18歲公民權，會讓所有政黨都年輕2歲，更關切青年議題，因為得到年輕人偏好及支持，就能得到這塊市場的資源。中央社記者王鴻國攝 111年9月21日