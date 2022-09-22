綠控國有地蓋違建還發包自肥 許淑華反批抹黑烏賊戰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、王承中台北22日電）民進黨立法院黨團今天與南投縣長參選人蔡培慧召開記者會，質疑國民黨南投縣長參選人許淑華家族過去在國有地上蓋違建招待所，並在建物周遭發包17件自肥工程，根本是假公濟私。

對此，許淑華表示，蔡陣營選情告急，不斷散播不實謠言，企圖用想像跟影射的方式跟她做連結，不顧存在的證據事實，這種猜測影射就是抹黑，她8月底已提告。

民進黨立法院黨團幹事長羅致政、副幹事長林靜儀，今天與民進黨南投縣長參選人蔡培慧、競選總部發言人陳紀衡、縣議員參選人沈夙崢今天召開「許淑華家族假公濟私、黑影幢幢」記者會。

羅致政說，過去許淑華家族聲稱招待所是合法建築物，最近卻將它拆除，如果是合法，為何要拆，可能是因為許淑華認為要參選縣長，擔心這些東西成為被攻擊的對象，而當中藏有很多貓膩。

林靜儀說，許淑華家族占用國有地，然後蓋違建的招待所，在裡面喬事情，而且根據法院判決書系統顯示，招待所從民國84年以來，多次被檢調單位搜索，涉及的刑事案件包括違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇自由等。

林靜儀表示，南投許家現在對外說是合法承租國有地，但其實是先占用，後來才依相關程序做合法承租，這不就跟之前台中顏家的狀況一樣。

陳紀衡質疑，許淑華擔任南投市長任內，在招待所周邊發包工程，總決標金額約新台幣1780萬元，根本是假公濟私、公器私用，整修自家周圍環境。

蔡培慧則提出3大問題，質疑許淑華為何要護航砂石業、為何毀掉3000坪的運動公園，以及為何許家招待所自肥工程有17件，呼籲許淑華不要閃躲問題，應該誠實面對、出面說明，不要花瓶擺前面、黑道站後面。

對此，許淑華透過影片表示，她在南投從政20年，如今是第3屆立委，每次選舉都經過高度檢驗，如果有不法事情，不會有機會參選縣長，為南投服務。

許淑華說，民進黨所質疑的招待所，其實是廟方提供給社區發展協會使用，是鄉親閒話家常的聚會中心，後續社區發展協會遷出，廟方管委會因管理維護考量才將其拆除。

許淑華表示，她擔任南投市長近9年期間，市公所發包數千件工程，對手卻將建設社區的17件工程，進行抹黑攻擊，而且周邊住了多少住戶，不是只住她一戶。

許淑華說，蔡培慧對於選戰已經無計可施，窮途末路，只能選擇民進黨最熟悉的策略做為主軸；她要告訴蔡陣營，選情落後不要氣餒，好好對南投鄉親論述政見，這種抹黑烏賊戰一向不適合南投。（編輯：蘇志宗）1110922