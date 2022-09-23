周江杰新埔政策說明 逐步完善當地基礎建設

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民進黨新竹縣長參選人周江杰（前）23日在新埔鎮辦政策說明會，與民眾一起討論新埔鎮未來規劃；並提出推動河濱公園整治、老街電纜地下化等，逐步將當地軟硬體基礎建設完善，提供宜居生活。（周江杰競選團隊提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年9月23日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣23日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天在新埔鎮辦政策說明會，提出要在新埔鎮推動河濱公園整治、老街電纜地下化等，逐步將當地軟硬體基礎建設完善，提供宜居生活。

周江杰競選團隊提供新聞資料指出，周江杰前往新埔鎮辦理政策說明會，吸引不少民眾前來，一起討論新埔鎮未來規劃。

周江杰表示，新埔鎮基礎建設需提升，未來會在新埔鎮推動新埔河濱公園整治、老街電纜地下化、霄裡溪休閒農業區、打造義民文化園區等，並藉由推動休閒農業區，把附近軟硬體基礎建設完善，如排水、用水系統等。

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他指出，也在全縣推動「山前線大眾快捷運輸系統建置」，新埔鎮將會設立「石岡子」「田新」「義民廟」3個站點，方便新埔鄉親往來竹北、芎林、橫山、關西等鄉鎮。

周江杰說，「山前線大眾快捷運輸系統」為一條環狀路線，延新竹縣2大主要溪流鳳山溪、頭前溪而建，藉由環狀線帶動沿線區域發展，以高鐵為核心出發，沿頭前溪北岸上游芎林、橫山九讚頭交會內灣線、經台3線往關西鳳山溪北岸、新埔重劃區、義民廟、竹北商圈、高鐵。（編輯：方沛清）1110923