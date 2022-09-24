紙風車鶯歌演出 卓冠廷邀演受歡迎

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紙風車劇團24日晚間在新北市鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」，吸引滿場大小朋友到場欣賞，這也是睽違6年後，紙風車劇團重回鶯歌舉行大型演出活動中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月24日

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（中央社記者黃旭昇新北24日電）紙風車親子劇場今晚在新北市鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」，邀演的民進黨新北市議員參選人卓冠廷表示，能夠在故鄉鶯歌演出表示高興，希望每年三鶯地區都有藝文表演。

紙風車親子劇團今天晚上在鶯歌國中演出「蕃薯森林奇遇記」劇碼，邀當地兒童與親子共同欣賞，天氣涼爽，操場與周邊階梯座位都坐滿孩童與爸爸、媽媽。這是睽違6年，紙風車劇團重回鶯歌舉行大型演出活動，受到許多父母與孩童的歡迎與期待。

卓冠廷簡短致詞表示，高興邀請紙風車劇團在故鄉演出，也實現小時候的願望，希望往後土城、樹林、三峽、鶯歌地區都有藝文演出。

卓冠廷接受聯訪時表示，這場親子演出也是他首次和太太洪慈庸、女兒一起欣賞紙風車演出，今年很開心有機會可邀紙風車到故鄉免收費的公益演出。這次，難得有機會在自己的家園欣賞兒童藝術表演非常感動，也希望把歡笑帶給更多孩子。

他說，這也是受到妻子的啟發，將藝文活動帶回故鄉，自己在台中服務時，常欣賞紙風車劇團在各地的大型演出，和太太洪慈庸也常同場看劇。新北市在親子藝文演出的投入相對較少，其實，「三鶯土樹」地區不是偏鄉，希望往後可以長期推動藝文活動。

洪慈庸表示，女兒很期待今天的演出，幾天前就吵著要北上，今天特地與她的爸爸、媽媽帶著女兒一起參觀演出。主辦單位表示，約有3000人參觀演出。

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在不到30秒的致詞後，節目開演。劇團描述虎克船長的經歷，並且結合柬埔寨詐騙集團的時事，引起現場哈哈大笑。精彩的演出，不時獲得熱烈掌聲，演出中場，卓冠廷也應邀上台擔任觀眾傳球競賽的裁判，還跑到台下一起傳球與孩童同樂。

這次活動由卓冠廷辦公室主辦，協辦單位包括鶯歌國中校友會、鶯歌國小校友會、慈祥國際獅子會、鶯歌國際獅子會、同慶國際獅子會、三鶯國際獅子會、祥茂國際獅子會、鶯歌國際同濟會、鶯歌國際青年商會、新北市中小學家長協會三鶯樹區總會、新北市鶯歌中小學家長會長協會、新北市三峽區中小學家長協會。（編輯：張銘坤）1110924

睽違6年，紙風車劇團24日晚間重回新北市鶯歌區演出，帶來親子劇碼「蕃薯森林奇遇記」，劇團成員並與現場來賓、觀眾一同開心合影留念。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年9月24日