更多編輯台推薦新聞：
木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮
生活

木星衝9/27登場 60年來最接近地球也最亮

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤
生活

國衛院研發癌症免疫治療新藥 促巨噬細胞吞噬腫瘤

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊
生活

我是海外特派員分享會 唐鳳想赴烏克蘭取經戰時通訊

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942
生活

統一發票111年7-8月千萬獎號碼：05701942

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

駐美軍團大樓整建完工 盼台美軍事關係更緊密

2022/9/27 09:39（9/27 09:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
駐美代表蕭美琴（左2）、駐美副代表王良玉（左1）及鄭榮俊（右2）、駐美軍事代表團團長余劍鋒（右1）26日在剛整建完工的國防部駐美軍事代表團辦公大樓合影。（駐美代表處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月27日
駐美代表蕭美琴（左2）、駐美副代表王良玉（左1）及鄭榮俊（右2）、駐美軍事代表團團長余劍鋒（右1）26日在剛整建完工的國防部駐美軍事代表團辦公大樓合影。（駐美代表處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月27日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）駐美代表處今天表示，歷經8年的國防部駐美軍事代表團辦公大樓整建完工，今天上午正式揭牌，未來期許能以嶄新門面與美國軍方進行各項交流，讓台美軍事關係更加緊密。

駐美代表處晚間表示，駐美代表蕭美琴上午主持典禮，為歷經8年整建工程的駐美軍事代表團辦公大樓揭牌。兩位駐美副代表王良玉、鄭榮俊及駐美軍事代表團團長余劍鋒見證。

駐美代表處指出，駐美軍事代表團是台灣與美國軍事交流第一線單位，持恆依國家及國防政策方向，並依駐美代表處指導，執行各項軍事交流等任務。

駐美代表處說，軍團辦公大樓始建於民國51年，自81年購置後遷入辦公。由於屋齡迄101年已逾50年，內部空調及水電通訊管線頻出現故障。鑒於大樓在台美軍事合作業務性的重要性，103年啟動整建工程，104至107年設計及圖說審核，108年辦理工程招標，109年簽約動工。

駐美代表處表示，大樓正式動工後，期間還須克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及全球性原物料短缺等難題，全案工程於今年8月竣工。

駐美代表處表示，大樓竣工後，期待能以嶄新門面與美國軍方進行各項交流，讓台美軍事關係更加緊密，邁向新的里程碑。（編輯：馮昭）1110927

駐美代表蕭美琴（左）26日和駐美軍事代表團團長余劍鋒（右）為剛整建完成的國防部駐美軍事代表團辦公大樓揭牌。（駐美代表處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月27日
駐美代表蕭美琴（左）26日和駐美軍事代表團團長余劍鋒（右）為剛整建完成的國防部駐美軍事代表團辦公大樓揭牌。（駐美代表處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月27日
蕭美琴
蕭美琴投書美期刊 籲聯合國終結對台孤立 蕭美琴指拜登保台說為心裡話 台美共同維護現狀
王良玉
台美商會與智庫發表專冊 揭美台貿易夥伴緊密關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族