駐美軍團大樓整建完工 盼台美軍事關係更緊密

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

駐美代表蕭美琴（左2）、駐美副代表王良玉（左1）及鄭榮俊（右2）、駐美軍事代表團團長余劍鋒（右1）26日在剛整建完工的國防部駐美軍事代表團辦公大樓合影。（駐美代表處提供）中央社記者徐薇婷華盛頓傳真 111年9月27日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電）駐美代表處今天表示，歷經8年的國防部駐美軍事代表團辦公大樓整建完工，今天上午正式揭牌，未來期許能以嶄新門面與美國軍方進行各項交流，讓台美軍事關係更加緊密。

駐美代表處晚間表示，駐美代表蕭美琴上午主持典禮，為歷經8年整建工程的駐美軍事代表團辦公大樓揭牌。兩位駐美副代表王良玉、鄭榮俊及駐美軍事代表團團長余劍鋒見證。

駐美代表處指出，駐美軍事代表團是台灣與美國軍事交流第一線單位，持恆依國家及國防政策方向，並依駐美代表處指導，執行各項軍事交流等任務。

駐美代表處說，軍團辦公大樓始建於民國51年，自81年購置後遷入辦公。由於屋齡迄101年已逾50年，內部空調及水電通訊管線頻出現故障。鑒於大樓在台美軍事合作業務性的重要性，103年啟動整建工程，104至107年設計及圖說審核，108年辦理工程招標，109年簽約動工。

駐美代表處表示，大樓正式動工後，期間還須克服COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及全球性原物料短缺等難題，全案工程於今年8月竣工。

駐美代表處表示，大樓竣工後，期待能以嶄新門面與美國軍方進行各項交流，讓台美軍事關係更加緊密，邁向新的里程碑。（編輯：馮昭）1110927