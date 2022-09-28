立委組台德議會議員友好協會 預告10月有德國團來訪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北28日電）民進黨立委張宏陸今天成立台灣與德國議會議員友好協會，希望強化國會外交功能。張宏陸及與會的德國經濟辦事處長林百科提到，10月（很快）會有德國友好訪問團來到台灣。

此外，德國在台協會處長許佑格（Jörg Polster）說，德國積極支持台灣參加國際組織，包括民航組織與世界衛生大會等，而在印太區域上，台灣是非常重要的成員，希望能和台灣合作。

張宏陸今天舉辦台灣與德國議會議員友好協會成立大會，目前共有41位跨黨派立委參與，會中推舉張宏陸擔任會長，副會長則由立委林宜瑾、范雲、邱顯智及林昶佐擔任。

張宏陸說，第一次對德國文化有較深刻的接觸，是任職於台北縣政府時期，由縣府舉辦的德國啤酒節活動；身為台灣女婿的許佑格提出邀請，希望未來大家可以來拜訪德國，共同在德國啤酒節狂歡。

受邀出席成立大會的立法院秘書長林志嘉說，德國在今年5月的世界衛生大會上替台灣發聲，再次感謝德國政府對台灣的支持。

外交部次長田中光指出，台灣與德國在各領域交流都十分密切，德國更是台灣在歐洲的第一大貿易夥伴，自2016年以來，台德雙邊已簽署10餘項協定，去年更簽署了新的航空服務協定，相信兩國的經貿及人員交流會更加緊密。

田中光表示，在國際疫情趨於緩和之際，台德雙邊的緊密關係，將更勝以往。

許佑格說，德國與台灣長年有互相交流的歷史，非常重要的是經濟方面的交流，去年雙方的貿易總額已突破200億美元，破了紀錄。

林百科（Axel Limberg）表示，台德之間的雙邊關係，在許多方面都有正向且具有建設性，在這個時間點成立友好協會非常合宜，因為接下來，很快會有來自德國國會的友台小組來到台灣。（編輯：翟思嘉）1110928