綠揭金星案金流指向母親 謝國樑促提告還原事實

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、王朝鈺台北29日電）國民黨基隆市長參選人謝國樑日前出示文件，指稱出借320萬美元給德信證券前董事長林冠百是3家公司，其中2家公司則塗黑，民進黨今天揭露，兩家公司分別是開曼益都與公誠興業，且公誠興業負責人是謝國樑母親；質疑謝國樑恐涉及洗錢與協助掏空，檢方應主動分案調查。

對此，謝國樑說，無論民進黨團或民進黨基隆市議員都沒膽識和膽量，希望這些人鼓起勇氣提告，提告後到法院給大家看清楚，但對手不敢去法院。他說，民進黨提的假設可在法院訴訟過程還原。

民進黨立法院黨團日前質疑，國民黨基隆市長參選人謝國樑的金星國際公司，資本額只有新台幣700萬元，卻能借320萬美元給涉嫌掏空的德信證券前董事長林冠百，涉及洗錢等；謝國樑反駁，相關指控是大烏龍，這個借貸是3個公司共借貸給對方新台幣1億元。

他並出示借貸時在律師及會計師見證下簽署的文件表示，這是3個公司一起的借貸行為，非金星國際公司單獨借貸上億元。

民進黨發言人李坤城、立委郭國文、基隆市議員張顥瀚上午召開記者會指出，謝國樑日前公布一起借貸的3家公司其中兩家塗黑，經熱心網友提供資料，這兩家遭到塗黑的公司分別是「VANTAGE METRO LIMITED」開曼益都有限公司與「KONG CHENG ENTERPRISE LTD」公誠興業股份有限公司。

李坤城表示，開曼益都公司是某上市櫃公司所投資的公司，謝國樑聲稱所匯出的金額高達231萬美元、接近新台幣7000多萬元；公誠興業公司負責人叫做林曼麗，謝國樑的媽媽，這家公司匯出金額高達89萬美元、折合新台幣2700萬元。

李坤城說，請問謝國樑，這兩家公司在德信證券前董事長林冠百涉及掏空案中，到底扮演什麼樣的角色、為何要塗黑？

李坤城指出，謝國樑稱這兩家公司是境外公司所以用美元匯款，公誠興業負責人是林曼麗，是境外公司嗎？其次，開曼益都是某上市公司所投資的公司，匯出金額最高231萬美元，若如謝國樑所言，真有匯出款項，為何最後借款人沒有還款給開曼益都？質疑謝國樑說謊。

郭國文說，謝國樑面對此事的態度，從一開始的烏龍爆料到聲稱若有資料就去提告，這兩個說法凸顯謝國樑一個態度就是不願意被檢驗，凸顯此案疑點重重。

郭國文表示，在台北地檢署的起訴書內容當中，指出借款來源來自金星公司的負責人謝國樑；第二，林冠百還款對象也是金星公司謝國樑；但今天曝光的兩家公司負責人都不是謝國樑，問題就來了，起訴書中指出，還款對象是謝國樑，最後，謝國樑指出，還有這兩家公司；也就是當初借款是3家公司、還款只1家公司，借款與還款對象不一樣。

「起訴書寫的，還款給A公司，結果借款還有B公司、C公司」郭國文說，這不是很奇怪嗎？B、C兩家公司股東怎麼辦？假設有借款的事實，一定有銀行的單據，必然有水單，如果沒有水單、沒有單據，可能是洗錢，甚至協助掏空的可能，檢方真的要好好分案調查。

李坤城再質疑，如果開曼益都與公誠興業兩家公司，負責人都不是謝國樑，憑什麼借出320萬美元，質疑涉及洗錢與掏空，地檢署應盡速偵辦。

謝國樑上午與前交通部長葉匡時拜會國民黨基隆市議會黨團時，接受媒體聯訪表示，民進黨只講不告，感覺很弱，浪費大家時間。所有借款、還款和利息一定要按比率分配，相關比率紀錄公司都有，民進黨提的假設可在法院訴訟過程還原。

他說，利息總數新台幣300萬元，按公司借款比率分配，3家公司如何借款、分配還款，這是商業經營最基本道理，提告後到法院給大家看清楚，但對手不敢去法院，無論民進黨團或民進黨基隆市議員都沒膽識和膽量，希望這些人鼓起勇氣提告。

至於為何借出的320萬美元（約新台幣1億元）最後只還到金星公司？謝國樑說，借款當時3家公司負責人都是自己，但民進黨提的2家公司中，公誠興業公司是錯的，提錯誤資訊的人，他一定會火速完成訴狀提告觸犯公職人員選舉罷免法，意圖使他不當選。（編輯：蘇志宗）1110929