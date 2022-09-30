黃珊珊民調升 柯文哲指綠危機管控差、蔣沒存在感

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（中央社記者陳怡璇台北30日電）無黨籍台北市長參選人、前北市副市長黃珊珊民調漸升，台北市長柯文哲回應，民進黨陳時中是因綠營危機管控太差，國民黨蔣萬安則是沒存在感，並指遇事就躲不適合當首長。

柯文哲下午出席2022台北秋季結婚購物節，接受媒體聯訪時被問及黃珊珊民調上升、排名第2，是否引發棄保效應。

柯文哲回應，黃珊珊民調過去幾個月慢慢一直在上升，選舉過程當中也看到誰行、誰不行。

柯文哲說，民進黨台北市長參選人陳時中一開始也是聲勢浩大，但經歷公廁政見影片風波、媒體人周玉蔻爭議等，這也看出綠營危機管控能力不好。

至於國民黨台北市長參選人蔣萬安，柯文哲說「倒是從頭到尾都不覺得他存在」、「好像沒這個候選人」，並表示他聽自家的台灣民眾黨立委說，蔣萬安在立法院也是這樣，「每次一遇到抗爭他就跑到後面躲起來，好像很怕這種抗爭」。

柯文哲指出，當首長一定要面對各式各樣的困難，那種遇事就躲起來的習慣，不適合當領袖。

至於棄保效應或是「藍白合」傳聞，柯文哲說，選舉要靠自己的能力去爭取選民的支持，「老是在想人家棄保給你，我覺得這實在太沒出息了」。

柯文哲說，他支持黃珊珊，至少她已經證明為人與對市政的嫻熟程度，喜歡黃珊珊的就投給她、不希望蔣萬安或陳時中當選的也可以投給她，這樣就好了。

媒體追問近來鏡電視錄音檔風波，柯文哲表示，總統府與行政院應直接面對，驗證錄音檔真偽很快，若音檔為真，就代表總統蔡英文、行政院長蘇貞昌真的手伸進NCC操控媒體；若為假就直接提告。（編輯：李錫璋）1110930