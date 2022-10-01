柯文哲侯友宜活動同台 皆在北市輔選否認較勁

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（中央社記者陳怡璇台北1日電）台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天在眷村文化節同台，對於皆在北市輔選是否暗中較勁，都說做該做的事就好；而基隆與桃園都派副市長到場，兩人也說重點在保存眷村文化。

柯文哲與侯友宜今天出席2022北北基桃眷村文化節聯合行銷記者會，會後接受媒體聯訪時被問及，今年桃園市長鄭文燦、基隆市長市長林右昌都未出席，而是派副市長參加，是否因為選舉將近、要避免與柯文哲、侯友宜同台。

侯友宜說，最重要的是不要忘卻眷村弟兄姊妹保衛中華民國、捍衛台灣土地的歷史，大家聚在一起是要把工作做好、維護並延續眷村文化。

柯文哲則說，北北桃基眷村文化節本來就是讓這4個城市共同做眷村文化的保存與推廣的平台，該怎麼做就怎麼做，也不能說沒有選舉的時候就來，選舉的時候就不來，很奇怪。

媒體追問侯友宜今天到台北輔選，柯文哲週末在北市也有輔選行程，是否有較勁意味。

柯文哲回「沒啦，每人做該做的事」，侯友宜也附和稱大家努力讓國家更好，一起拚出好日子。柯文哲還表示，行程有時候排北部、中部、南部都有，「坦白講，問我還不如去問我幕僚」。

侯友宜因到台北輔選，被問到是不是國民黨領頭羊時則說，團隊都團結在一起好好做事，不管在哪、他有能力都是並肩作戰。

北北基桃眷村文化節今年輪到新北主辦，侯友宜致詞時表示，如何讓眷村文化永續下去是大家共同理念，桃園與基隆派副市長出席，但大家都重視這件事，要感恩過去、創建未來。

柯文哲致詞時則說，北市集中力量做好4個眷村文化，包括北投的中心新村、蟾蜍山的煥民新村、公館的嘉禾新村與信義區的四四南村等，市府大概花了新台幣8億元改善硬體。

柯文哲指出，相比硬體的改善，口述歷史的文化保存與蒐集資料難度較高，硬體建設在今年底將大致完成，接下來就是軟體的繼續精進。（編輯：李錫璋）1111001

「北北基桃眷遊嘉年華」1日在新北市三重區空軍三重一村舉行，台北市長柯文哲（前排深藍外套者右3）、新北市長侯友宜（前排深藍外套者右2）親自出席，共同推廣眷村文化。中央社記者趙世勳攝 111年10月1日