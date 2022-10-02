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新豐紅樹林木棧道挨批維修慢 新竹縣：招標中

2022/10/2 19:40
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣2日電）民進黨新竹縣長參選人周江杰今天批評，新豐鄉紅樹林木棧道維修多時仍未開放，縣府竟推廣為旅遊美景。縣府回應，木棧道去年因受颱風損害需重建封閉，工程仍在招標中。

周江杰在新豐鄉拜票、在街道進行宣講時提到，新豐鄉的紅樹林木棧道已經維修多時，到現在還沒辦法完全開放，導致想來欣賞紅樹林美景的遊客敗興而歸。

周江杰表示，新豐紅樹林木棧道等設施已維修多時，周邊看來仍是荒廢狀態，甚至一旁的木棧道也有損壞、不平坦等，但縣府卻沒有進一步的修復措施，也沒有將毀損的範圍圍起來。

周江杰指出，諷刺的是，新竹縣政府在8月初發表「竹縣新13景」，其中一處「龍貓隧道」就是新豐鄉的紅樹林木棧道，這個縣府引以為傲的美景，卻不能讓遊客安心參觀欣賞，這種施政表現令人質疑。

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新竹縣政府提供聲明稿回應，紅樹林木棧道因去年受颱風影響，導致橋基沉陷等損害，為了維護通行安全而需拆除重建，因此封閉，以免民眾不知情進入導致危險。

縣府指出，已向中央爭取新台幣1998萬元災害復建工程，並依程序送行政院交通部觀光局及公路總局，完成設計審定後發包，但因鋼材物價波動較大，影響廠商投標意願，目前仍在進行招標程序。（編輯：方沛清）1111002

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