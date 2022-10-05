朱立倫：面對國安國防議題 國民黨不會缺席

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國民黨主席朱立倫5日在中常會上表示，在國家安全、國防等議題，國民黨不會缺席，希望透過對話保障民眾安全，並強調國民黨是真正愛台灣的政黨。中央社記者謝佳璋攝 111年10月5日

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨指派國際部主任兼駐美代表黃介正，以及退將陳永康、田在勱出席美台國防工業會議，黨主席朱立倫今天說，在國家安全、國防等議題，國民黨不會缺席，希望透過對話保障民眾安全。

國民黨駐美代表黃介正3日在美台國防工業會議上，代表國民黨發表談話，分享在俄烏戰爭、共軍8月環台軍演後，國民黨如何看待當前台海安全環境。

朱立倫今天下午在中常會上表示，最近常常接待重要國際友人，包括近日跟德國國會議員訪問團、歐盟16國代表一起餐敘，大家最關心的都是台海安全、區域和平，國民黨是最有執政經驗、最堅持捍衛中華民國的政黨，但認為在堅強國防之外，還必須要兩岸能夠對話。

朱立倫強調，國民黨是真正愛台灣的政黨，捍衛中華民國、保衛台灣，但希望區域和平也是堅定的立場。國民黨派出黃介正、陳永康、田在勱參加美台國防工業會議，對於國家安全、重要的國防議題，國民黨絕對不會缺席，同樣也希望透過對話、交流保障民眾安全。

此外，對於國家通訊傳播委員會（NCC）近日的爭議，朱立倫也說，NCC完全不獨立，已被民進黨掌控、利益團體介入，這還能讓民眾有信心嗎；民主自由最重要的是媒體自由，台灣還有媒體自由嗎；現在不只是民進黨介入媒體，民進黨各派系還要分別掌控媒體，這對媒體人來說是莫大恥辱。

朱立倫表示，現在是最黑暗的時代，要啟動NCC改革，才能解決操控媒體背後大黑手的問題。他指示國民黨立法院黨團，要堅持到底，代表民眾好好把真相調查清楚，把民進黨操控媒體，透過預算影響台灣民主自由的事實，告訴大家。（編輯：林興盟）1111005

國民黨主席朱立倫（右3）5日在中央黨部出席立法院黨團第10屆第6會期黨團幹部布達授證典禮，和秘書長黃健庭（左3）、立法院黨團總召曾銘宗（右2）等人合影，振臂高喊加油。中央社記者謝佳璋攝 111年10月5日