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推雙語國家發展立委提憂慮 龔明鑫：不會有排擠效應

2022/10/5 17:54
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（中央社記者王揚宇台北5日電）政府推動雙語國家發展中心，有立委擔心預算面、教學面等排擠效應。國發會主委龔明鑫今天表示不會排擠、不會獨尊英文。他說，如國家語言發展法通過後，政府就編列320多億元推動國家語言。

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議今天排審行政院等函請審議雙語國家發展中心設置條例草案、雙語政策發展中心設置條例草案。國家發展委員會主委龔明鑫等人列席報告，並備質詢。不過，今天僅進行詢答，並未逐條審查。

國發會表示，鑒於雙語政策目標非一蹴可幾，必須長期推動，為確保此重大政策可以依步驟循序推動，不因政府人事更迭半途而廢，因此立法成立行政法人（雙語國家發展中心）的專責機構，實有必要。

時代力量立委邱顯智程序發言指出，行政院提出「2030雙語國家」政策以來，公民團體、第一線教師的反對聲浪不斷。雙語國家政策和國家語言發展政策矛盾，也忽略台灣是多元語言社會的事實，呼籲國發會應仔細蒐集各界意見，重新擬定妥適法案再送。

國民黨立委游毓蘭質詢表示，有很多專家學者提出質疑，擔心2030雙語國家獨尊英語，矮化本土語言，也排擠學習資源，以及有重英文、輕本科的排擠效應。

龔明鑫說，在推動過程中，也有很多學校老師贊成，會去了解所有意見。他表示，推動雙語國家不會產生排擠、不會獨尊英文，例如國家語言發展法通過後，政府5年就編了新台幣320多億元，要推動國家語言及其他相關語言。

國民黨立委曾銘宗詢問，倘若本法完成立法後，國發會要完成怎麼樣的政策目標。

龔明鑫指出，有設定2030年的階段性目標，方向上有6大主軸，包括加速推動高等教育雙語化、均衡完善高中以下教育階段雙語化條件、數位學習、英檢量能擴充、提供公務人員英語力及雙語服務品質、成立行政法人專責推動。（編輯：翟思嘉）1111005

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