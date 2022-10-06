林耕仁提竹市建置E-bike 降低汽機車使用

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（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天提出，竹市要帶入電動輔助自行車（E-bike），能讓民眾騎乘時省力又省時，更能滿足民眾日常通勤需求，降低私人汽、機車使用。

林耕仁競選團隊今天召開「公共共享E-bike政策」記者會，透過建置E-bike除了可以滿足通勤需求外，也適合作為休閒觀光的運具選擇，不但讓騎乘更加舒適，也可以輕鬆飽覽新竹的優美風景。

林耕仁表示，新竹市面積小、路幅不大，在公共運輸使用率極低的情形下，竹市的道路無法負荷上下班巔峰時刻的龐大車流量，若能透過公共共享E-bike的使用，便可分散部分的車流擁擠。

林耕仁指出，建置公共共享E-bike除將優化與改善現有自行車道路網、建置休閒與運動使用自行車道之外，也將建構自行車通勤騎乘路網，方便市民通勤及上下學使用。

國民黨文傳會副主委、新竹市議員參選人何志勇出席表示，台中、嘉義都已經換成E-bike，新竹市沒道理不趕快做，這樣也能展現新竹市的科技力。（編輯：張雅淨）1111006