更多編輯台推薦新聞：
次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人
運動

大谷翔平二刀流締造紀錄 投打局數皆達標MLB史上第一人

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機
科技

塑膠汙染疑有解 研究發現大蠟蛾幼蟲唾液藏玄機

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法
數位專題

你住過的Airbnb其實是非法旅宿？雙北近9成房源不合法

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
槍手血洗墨西哥市政廳 外牆布滿彈孔 市長等18人喪命
首頁 / 政治

林耕仁提竹市建置E-bike 降低汽機車使用

2022/10/6 13:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭宣彣新竹市6日電）國民黨新竹市長參選人林耕仁今天提出，竹市要帶入電動輔助自行車（E-bike），能讓民眾騎乘時省力又省時，更能滿足民眾日常通勤需求，降低私人汽、機車使用。

林耕仁競選團隊今天召開「公共共享E-bike政策」記者會，透過建置E-bike除了可以滿足通勤需求外，也適合作為休閒觀光的運具選擇，不但讓騎乘更加舒適，也可以輕鬆飽覽新竹的優美風景。

林耕仁表示，新竹市面積小、路幅不大，在公共運輸使用率極低的情形下，竹市的道路無法負荷上下班巔峰時刻的龐大車流量，若能透過公共共享E-bike的使用，便可分散部分的車流擁擠。

林耕仁指出，建置公共共享E-bike除將優化與改善現有自行車道路網、建置休閒與運動使用自行車道之外，也將建構自行車通勤騎乘路網，方便市民通勤及上下學使用。

國民黨文傳會副主委、新竹市議員參選人何志勇出席表示，台中、嘉義都已經換成E-bike，新竹市沒道理不趕快做，這樣也能展現新竹市的科技力。（編輯：張雅淨）1111006

林耕仁
林耕仁華夏金城後援會成立 提出舒適減壓政見 民進黨批香山是後花園說 高虹安指沈慧虹也講過
何志勇
國民黨：林智堅論文侵權 竹科應提告 林智堅論文爭議 藍籲辭中華大學傑出校友
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族