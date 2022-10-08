賴峰偉競選總部成立 馬英九、朱立倫跨海力挺

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尋求連任的澎湖縣長賴峰偉（前右4）8日成立競選總部，前總統馬英九（前右3）及國民黨主席朱立倫（前左4）出席力挺。中央社 111年10月8日

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（中央社澎湖縣7日電）中國國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉競選總部今天成立，展現尋求連任氣勢，而前總統馬英九及國民黨主席朱立倫跨海力挺，希望選民讓賴峰偉「老船長」繼續領航，澎湖建設與發展才不會迷航。

馬英九表示，4年前力勸賴峰偉參選，讓這名老手服務澎湖，讓澎湖愈來愈好；朱立倫肯定賴峰偉學、經歷，及中央與地方政府經驗是所有參選人最好，期盼所有國民黨參選人團結一致，贏得勝選。

賴峰偉致詞時也將砲火對準兩名競選對手，除希望民主進步黨澎湖縣長參選人陳光復心繫澎湖，以澎湖為重，也要無黨籍澎湖縣長參選人葉竹林批評時不要說謊，否則會良心不安。

競選總部成立大會湧入3000多名支持者到場加油，「凍蒜」聲不斷。

此外，馬英九參訪澎湖天后宮時，接受媒體聯訪重申，10月10日是中華民國國慶日。

馬英九6日在社群網站臉書（Facebook）貼文說，請總統府在慶祝大會看板與發給貴賓資料中，不要再以Taiwan National Day（台灣國慶日）作為國慶英文名稱，應續用Republic of China National Day（中華民國國慶日）。（編輯：李明宗）1111008

國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉（前中）8日成立競選總部，展現尋求連任氣勢。中央社 111年10月8日

國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉（前中）8日成立競選總部，前總統馬英九（前右）等到場力挺，希望選民讓賴峰偉「老船長」繼續領航。中央社 111年10月8日

國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉（前左2）8日成立競選總部，前總統馬英九（前右2）跨海力挺，現場湧入3000多名支持者，「凍蒜」聲不斷。中央社 111年10月8日