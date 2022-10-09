馬英九輔選批非核家園 綠：忘記自己封存核四

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（中央社記者葉素萍台北9日電）民進黨發言人李坤城今天說，前總統馬英九在輔選時批評非核家園，彷彿忘記自己在總統任內親手封存核四，把新台幣3000億元興建費用當作兒戲；國民黨選擇性失憶，還要把能源政策失敗推給非核家園，簡直是可笑。

前總統馬英九今天到新竹縣為爭取連任的新竹縣長楊文科站台，他在致詞時表示，民進黨在能源政策上也是錯誤，指歐盟通過決議是將核能納入綠色能源，因為不會排碳，在全球都在開發核能的時候，唯獨台灣政府的選擇不同，認為是國際大笑話。

民進黨今天發布新聞稿指出，馬英九顯然對新北市民的想法很陌生，新北市長侯友宜曾經公開表示，「如果沒有守護核安、沒有辦法處理核廢料，就不能用核電」；而為符合全球2050淨零目標，再生能源的發展早已經是世界各國追求的趨勢。

李坤城表示，馬英九於2016年的5月卸任時，全台備轉容量一度只剩下1.64%，馬英九執政時期對於能源轉型工作毫不用心，國民黨選擇性失憶，還要把能源政策失敗推給非核家園，簡直是可笑。

李坤城說，在淨零轉型的趨勢下，全球的先進製程大廠紛紛要求供應商使用綠電、再生能源，「但這並不包括核電」，台灣的廠商和政府都努力跟上世界供應鏈發展的腳步，馬英九卻死守核電，在其主政時，始終不重視再生能源發展。

李坤城表示，2016年民進黨上任後，從中央到地方都積極推動再生能源，如果像國民黨這樣單押核電，請問台積電及綠色供應鏈廠商的綠電缺口，要怎麼補足；推動再生能源不僅是為了能源轉型，更是為了產業的國際競爭力。（編輯：蘇志宗）1111009