自辦國慶升旗典禮 馬朱批綠別讓中華民國隱形

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（中央社記者王承中台北10日電）雙十國慶，國民黨今天舉辦升旗典禮。黨主席朱立倫表示，捍衛中華民國是國民黨與全體台灣人共同的立場，民進黨不要每天想要讓中華民國隱形化；前總統馬英九批評蔡政府推動台灣國慶日，讓中華民國不見了。

國民黨今天在中央黨部前廣場舉辦民國111年國慶升旗典禮，邀請國民黨主席朱立倫、前總統馬英九、前國民黨主席吳伯雄、前台北市長郝龍斌，以及國民黨台北市長參選人蔣萬安等人參加，一同慶祝中華民國國慶日。

朱立倫表示，國民黨作為負責任的政黨，一定要維護區域和平、兩岸和平。堅持中華民國，守護民主自由，維護區域和平，是國民黨中心的目標，絕對不會改變。

他說，1126選舉是善良對邪惡的選舉，清白對抹黑的選舉，拜託大家要挺善良的，讓善良的打敗邪惡的，讓清白的打敗抹黑的。

朱立倫會後接受媒體訪問時表示，捍衛中華民國不但是國民黨的立場，也是全體台灣人共同的立場，今天中華民國存在，就是大家共同存在，捍衛中華民國是共同任務，民進黨不要每天想要讓中華民國隱形化，甚至想要消滅中華民國。

對於總統蔡英文的國慶演說將提到「四個堅持」、「四大韌性」，朱立倫表示，透過口號式的宣揚政策，並不會達到目的，因為大家已經聽了太多年。這6年，每年都創造新的口號，這並不是最好的方式。

他指出，現在全民最關心的一件事就是，民進黨執政6年，中華民國有更好嗎、全民有更好嗎？今天連民主自由的價值、媒體、網路都被黑手掌握，就是整個民主自由的價值不見了。民主自由不但要公開透明，受到監督，很重要的就是言論自由，請媒體背後的黑手把手收回去，讓民主自由價值、媒體自由的環境能重現。

馬英九則說，堅決反對中共以武力威脅台灣，但總統蔡英文不但在去年國慶日表示兩岸互不隸屬，又推動台灣國慶日，讓中華民國不見了，這樣的說法既違反憲法增修條文，也違反兩岸人民關係條例。

他表示，不論是憲法還是法律，都認為兩岸是兩個地區，而不是兩個國家，蔡總統的作法不但不能團結人心，只會刺激大陸，惡化兩岸情勢。

馬英九表示，過去國民黨執政8年，中共的戰機從未騷擾台灣。若要改變這種不安全的現狀，只有改變政府、政策才能做到。而要改變政府，國民黨一定要贏得今年的地方選舉，才有機會在2024下架民進黨，讓兩岸和平，讓台灣安全能真正落實。（編輯：黃國倫）1111010