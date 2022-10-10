國慶日成立競總 侯友宜邀林鴻池擔任總幹事

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（中央社記者王鴻國新北10日電）國民黨新北市長參選人侯友宜競選總部在國慶日成立，邀請在地民眾熱鬧「入厝」，他現場宣布前立委林鴻池擔任競總總幹事，而400萬的市民就是他的「頭家」也是競總主委。

侯友宜的競總位於捷運江子翠站附近大樓的1樓，現場是以「入厝」的儀式來象徵競總成立，沒有邀請黨主席朱立倫、前總統馬英九等大咖到場。侯友宜和現場民眾、「政治實習生」等人拍照互動，強調支持18歲公民權複決案。

侯友宜接受媒體聯訪表示，選擇在中華民國國慶日的時刻成立競總，就是希望國家以年輕人為主要的要角。讓年輕人的夢想，帶來健康、快樂、有希望的未來城市，和年輕人一起築夢，讓國家更有未來。

他表示，4年前參選時就堅持市民是他最大的「頭家」、里長是他的靠山，一切以市民需求為主，因此，最大咖就是市民，就是他的頭家，他的競總主委，好好做事情，拚個好日子。

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他也宣布競總總幹事由林鴻池擔任，執行總幹事是國民黨新北市黨部主委黃志雄。他歡迎大家來競總喝咖啡、聊聊天、泡泡茶，聊聊新北市的未來，以及國家如何團結往前走。

侯友宜選舉辦公室表示，競選總部鄰近捷運江子翠站3號出口。競總後方設有「HOUHOU青年基地」，內部設計以露營氛圍營造輕鬆、寬敞的空間，適合年輕人或親子一同前來，未來將不定時舉辦親子活動、DIY手作體驗、青年講座等活動。（編輯：張銘坤）1111010

國民黨新北市長參選人侯友宜（右2）的競選總部10日成立，他宣布由前立委林鴻池擔任競總總幹事，而400萬的市民就是他的「頭家」也是競總主委。中央社記者王鴻國攝 111年10月10日