柏林國慶酒會 台設計師時裝秀吸睛

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旅居柏林的設計師黃世舜（右）率模特兒在駐德代表處舉辦的國慶酒會走秀。中央社記者林育立柏林攝 111年10月11日

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（中央社記者林育立柏林11日專電）駐德代表處10日舉辦國慶酒會，別出心裁邀請旅居柏林的台灣設計師黃世舜率模特兒走秀，驚豔全場來賓。

睽違3年，駐德代表處疫情後再度舉辦國慶酒會，吸引德國各界逾300人共襄盛舉，其中包括20多位國會議員，知名的斯普林格（Axel Springer）傳媒集團執行長杜普夫納（Mathias Döpfner）也到場致意，重現往年國慶酒會的熱鬧景象。

駐德代表謝志偉致詞時表示，從政府的聯合執政協議首度明文支持台灣參與國際來看，德國對台灣的支持力道勝過以往，外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）在出席聯合國大會前還警告中國，不要學俄國侵略鄰居。

甫於上週訪台的國會友台小組多位議員，在主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）的率領下，向來賓報告訪台成果。

威爾許表示，德國議員原本就經常訪問台灣，但中國這次公開批評，改變過去私下向德國抗議的作法，因此特別受到輿論的關注；整體來說，德國社會對台灣自由受到的威脅愈來愈警覺。

友台小組小組副主席、綠黨籍的史蒂芬（Till Steffen）則指出，歐洲安全正受到俄羅斯的嚴重威脅，德國人可以向台灣人學習，如何在面對武力威脅時保持冷靜。

自從中國8月對台軍演以來，謝志偉頻頻接受媒體專訪，台灣在德國受到前所未有的關注。

德國民間最大友台組織「德台協會」主席法伯（Marcus Faber）認為，俄國侵略烏克蘭，讓民主國家備感獨裁的威脅，德國民間挺台的聲浪因此日益高漲。

致詞結束後，設計師黃世舜率10名專業模特兒、搭配14名台裔子女和台灣人走秀，展現即將在「台北時裝週」發表的明年春夏新裝，大膽的剪裁和色彩驚豔全場。

在柏林工作已10年、自創品牌Damur的黃世舜表示，台灣不是只有傳統藝術，也有許多現代的部分值得挖掘，他因此安排年輕世代走秀，希望能展現出台灣的能量。（編輯：黃自強）1111011

德國國會友台小組主席威爾許（Klaus-Peter Willsch）在慶祝中華民國111年國慶酒會致詞。中央社記者林育立柏林攝 111年10月11日