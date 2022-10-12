蔣孝嚴沒站台 蔣萬安：在家忙著帶孫子

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（中央社記者林長順台北12日電）台北市長柯文哲質疑蔣孝嚴未幫蔣萬安站台是因為「身上掛了太多炸彈」，中國國民黨台北市長參選人蔣萬安今天聯訪時表示，他馬上要成為三寶爸，爸媽在家忙著幫忙帶孫子。

蔣萬安上午到南港區玉成福德宮參拜、到玉成公園拜會晨會團體後，前往成德市場拜票，他指出，已走訪12個行政區，深入基層，了解市民想法，未來在台北市的願景規劃，會有更具體、更有方向。

無黨籍台北市參選人黃珊珊昨天質疑「為何蔣萬安的父親蔣孝嚴到現在都沒幫蔣萬安站台」；柯文哲受訪時則表示「這大家心裡有數，一定是他爸爸身上掛了太多炸彈了」。蔣萬安指出，他馬上要成為三寶爸，爸媽在家忙著幫忙帶孫子。

對於民進黨新竹市長參選人沈慧虹指他護航美麗島電子報董事長吳子嘉，檢討被害人，坐實「藍白合」的政治交換。蔣萬安表示，司法是社會信任的最後一道防線，絕對不能退讓、不能有絲毫懷疑，司法為特定候選人護航這點民眾都清楚，侵蝕民主國家的基石。

他說，沈慧虹只想到黨派利益，沒有公民利益的價值，新竹市民可能更關心為何花新台幣12億蓋的棒球場至今無法使用。

媒體詢問，對於最新民調看法，是否擔心棄保效應。蔣萬安說，民調是參考他會持續關心，但不影響他深入基層勤走的步調及主軸，接下來為持續成為民眾第一名且最好的選擇。（編輯：張銘坤）1111012