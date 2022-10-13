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賴清德批不周全 盧秀燕：歡迎多到台中照顧經濟

2022/10/13 12:25（10/13 12:51 更新）
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副總統賴清德12日為民進黨台中市長參選人蔡其昌助選，並批評現任的媽媽市長做得不周全；台中市長盧秀燕（前）13日受訪表示，台中購物節暖身活動起跑，歡迎賴副總統多來台中消費，照顧台中的經濟。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
副總統賴清德12日為民進黨台中市長參選人蔡其昌助選，並批評現任的媽媽市長做得不周全；台中市長盧秀燕（前）13日受訪表示，台中購物節暖身活動起跑，歡迎賴副總統多來台中消費，照顧台中的經濟。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真 111年10月13日
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（中央社記者蘇木春台中13日電）副總統賴清德昨天為民進黨台中市長參選人蔡其昌助選，並批評現任的媽媽市長做得不周全。台中市長盧秀燕今天表示，台中購物節暖身活動起跑，歡迎賴副總統多來台中消費、照顧經濟。

賴副總統昨天到台中樂成宮為蔡其昌助選，他致詞時表示，「市長」跟「媽媽」的角色不同，媽媽當然很好有慈悲與關心，但市長這個角色需要監督與建設，現任的媽媽市長有做得周全嗎？

盧秀燕今天上午接受媒體聯訪時表示，感謝賴副總統、賴副總統辛苦了，也歡迎賴副總統到台中市來，現在台中購物節暖身活動開始起跑，歡迎賴副總統多來台中消費，照顧台中的經濟。

對於有環團今天針對空污議題召開記者會，盧秀燕表示，歷年來9月開始就是空污季，請大家現在抬頭看看天空，台中空氣有沒有改善就知道了。

盧秀燕說，經過幾年共同努力整治改善，台中是中南部地區第一個達到國家空氣品質標準PM2.5均值15微克的城市，她上任之前，台中以南沒有一個城市達標過，經過大家努力，今年初就已達標。

至於賴副總統昨天的發言，台中市新聞局長鄭照新今天透過文字稿表示，賴副總統失言了，請問賴副總統是以什麼角度去批評一個媽媽「周不周全」？

鄭照新說，這些言論再再顯示對女性角色的輕蔑與沙文歧視的霸凌，如此輕蔑話語實在令人不敢置信，請回歸正面健康的選舉，為下一代負責。（編輯：謝雅竹）1111013

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