陳其邁接觸藍營里長 朱立倫：不會被拔樁成功

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國民黨籍高雄市鳳山區誠義里里長劉啟芳（中）13日傍晚出席同黨高雄市長參選人柯志恩（右）的座談活動，並與柯志恩及黨主席朱立倫（左）同台合影。（柯志恩競選團隊提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年10月13日

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）爭取連任的高雄市長陳其邁日前參加國民黨籍里長劉啟芳主辦的座談會，被視為拔樁；國民黨主席朱立倫今天說，劉啟芳是忠貞國民黨員，不會被拔樁成功。劉啟芳則低調說，來者是客。

國民黨高雄市長參選人柯志恩與朱立倫今天傍晚到鳳山區舉辦里長座談會，但陳其邁競選辦公室今天發布新聞稿指出，陳其邁日前出席劉啟芳主辦的座談會，和與會10多名里長暢談鳳山建設和市政藍圖，並獲里長共同表示支持連任。

對此，朱立倫接受媒體聯訪時聽聞此事直呼「有可能嗎？他是我老朋友、兄弟耶！」指劉啟芳是忠貞的國民黨員，相信他不會倒戈，也會認真幫柯志恩助選。

劉啟芳是國民黨籍里長，也是高雄市里長主席聯誼總會總主席，劉啟芳今天也有出席柯志恩的座談會，他接受中央社記者訪問表示，當時是祝福陳其邁連任，身為里長，必須「建設擺中間，藍綠擺兩邊」，兩邊都是朋友，來者是客。

朱立倫說，柯志恩9月30日舉辦大型造勢活動後，大家開始看到她的魅力和旋風，現在士氣很高，希望接下來在高雄多辦幾場活動，努力將氣勢愈打愈高。

朱立倫並批，高雄房價、物價飛漲，但所得沒提升，年輕人沒希望，人口流失也多，治安、公安也惡化，柯志恩要打造更安全的高雄，並讓市民留在家鄉工作。

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對此，陳其邁競選辦公室回應表示，讓高雄市民最有感的是國民黨的唱衰手法，例如，今年1到8月人口流失最多是台北及新北，槍擊治安事件最差也是新北，不知道朱主席是資料忘記更新，還是硬要潑髒水？

陳其邁今天晚上出席「陳其邁大岡山地區總部暨岡山後援會成立大會」，他致詞說，自己2年拚4年，如此打拚，因為他是在地市長，一直住在高雄，希望市民「挺在地」，讓在地市長繼續跟大家一起打拚，高雄建設不能停，要繼續向前。（編輯：陳仁華）1111013