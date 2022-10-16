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習近平不承諾放棄武力犯台 朝野黨團盼和平理性對話

2022/10/16 18:54
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（中央社記者王承中台北16日電）中共總書記習近平今天在人民大會堂發表20大報告，提及台灣議題。朝野立法院黨團一致表示，呼籲中共應正視中華民國台灣是主權獨立國家，尊重台灣的自由民主，以和平理性對等的對話，取代武力威脅。

中共20大今天在北京人民大會堂登場，中共總書記習近平在發表政治報告時表示，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，促進兩岸同胞心靈契合；堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。

民進黨立法院黨團副幹事長黃世杰接受中央社記者訪問時表示，不放棄武力犯台是中共一貫的立場，對習近平的談話不意外；總統蔡英文日前曾在國慶演說表示，希望中共認清軍事衝突並非兩岸選項，願在和平理性對等情況下與中共展開對話，蔡總統跟民進黨政府的立場非常清楚。

黃世杰指出，呼籲中共認清中華民國台灣作為主權獨立的國家有生存的正當性，應尊重台灣人民自由民主的生活方式，以和平理性對等的對話，取代單方面的宣告跟威脅。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，國民黨堅定捍衛中華民國，堅持台灣的自由民主法治體制，對於中共要推動的「一國兩制」，國民黨是堅決反對；呼籲中共當局，必須強化兩岸間的和平交流與互信，才有助於兩岸朝和平穩定的方向發展。

民眾黨立法院黨團幹事長張其祿表示，習近平政治報告的對台部分，基本上仍是維持和戰兩手的調性，看不出有什麼太大改變；台灣的前途由台灣人決定、維持自由民主法治，這已是台灣共識，中共應有清楚的認知，不應訴諸民族主義，否則兩岸走不出活路。

時代力量立法院黨團總召邱顯智指出，從香港的例子就可看到中共的「一國兩制、和平統一」徹底破產。中共應要正視台灣是主權獨立的國家，兩岸互不隸屬，文攻武嚇只會帶來反效果，台灣人民對中共不斷派機艦繞台、擾台是非常反感的。（編輯：林克倫）1111016

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